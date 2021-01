Un video compartido en TikTok ha dejado sin palabras a miles de usuarios, puesto que en estas imágenes se mostró el preciso instante en que un cachorro de raza golden retriever salvó la vida a un pequeño pez que había sido sacado de su pecera por un curioso gato.

El incidente fue registrado por el dueño del can quien no dudó en compartir estas imágenes en redes sociales y rápidamente estas se volvieron virales debido al increíble acto que hizo este animal para rescatar al indefenso pez que yacía en el suelo y estaba a punto de morir.

En las imágenes, las cuales están por superar los dos millones de reproducciones en TikTok, se puede ver el momento exacto en que un gato miraba fijamente al pequeño pez dorado que sacó del agua. Como era de esperarse el animal marino se estaba quedado sin oxígeno.

Es en ese momento que el valeroso can entra en escena y luego de ver lo ocurrido, cogió al pececito con mucho cuidado y lo devolvió al recipiente del que había sido extraído. La increíble escena no pasó desapercibida en TikTok, red social en la que miles de usuarios no dudaron en demostrar su asombro con todo tipo de comentarios.

Si deseas ver por tu cuenta este video viral de TikTok, no dudes en revisar el clip dejado en la parte central de esta nota.