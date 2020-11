Un video de TikTok ha dejado conmovidos a miles de usuarios puesto que en estas imágenes se pudo registrar el momento exacto en que un perro de raza husky siberiano conoció a los bebés que la gata de su propietario acabada de traer al mundo.

Andrés Bas Sosa, autor de este video viral de TikTok, notó que su perro estaba muy inquieto por lo que decidió acercarse para ver lo que pasaba. Al llegar notó que su gatita finalmente había dado a luz a sus bebés. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue la reacción que tuvo su can al ver a los mininos por primera vez.

Como se puede ver en el video que logró superar las 639.000 reproducciones en TikTok, el tierno perro se acercó hasta donde estaban los bebés felinos y no dudó en llenarlos de mimos.

Para sorpresa de miles de usuarios de TikTok, la gatita no tuvo objeción en que el enorme can se acerque a sus bebés y juntos protagonizaron una tierna escena que se viralizó en cuestión de horas.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y miles de usuarios no dudaron en felicitar al joven por el amoroso can que tiene. “Sin duda es el video más hermoso que verás en TikTok”, “Pareciera que el perrito es el papá, son muy tiernos”, fueron algunos de los comentarios registrados en este clip viral.