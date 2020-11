¿Quiénes son Ale y Paty?: los Desbalanceados que conquistan YouTube

Por Alejandro Aguilar Bustamante

Andy Merino ‘Andynsame’, José Romero ‘Mox’ y Katherine Esquivel ‘What The Chic’ eran los reyes en YouTube en 2016 y sus videos superaban el medio millón de reproducciones. En ese año, Alejandro Blossiers (25) y Patricia Morán (25) se propusieron ganarse un espacio en el corazón de los cibernautas con Desbalanceados y se convirtieron en uno de los primeros enamorados en Perú en crear contenido para la mencionada plataforma.

Pese a que en un principio solo sus amigos y familiares eran sus fieles seguidores, Ale y Paty continuaron hasta conseguir más de 280.000 suscriptores. La joven pareja, que lleva una relación desde noviembre del 2009, se animó a contar acerca de su crecimiento profesional y personal en su proyecto.

El PRIMERO PASO

Ambos poseen cualidades completamente distintas – razón por la cual decidieron poner dicho nombre a su canal – pero eso no fue un impedimento para cumplir con sus objetivos. El talento lo llevaban en sus venas porque él estudiaba Publicidad (carrera que concluyó) y ella, Comunicación y Periodismo (egresa en 2021), no obstante, reconocieron que el reto era complicado, pues carecían de los equipos necesarios.

“Nuestro primer trípode fue un conjunto de libros y teníamos una computadora que se demoraba una ‘vida’ editando”, recordaron con nostalgia sus primeros pasos. Aunque siempre sus padres los respaldaron. “Compartían nuestros clips y lo veían repetidamente”, señalaron.

Ellos saben que en el camino aparecen nuevas oportunidades de crecer profesionalmente y también encuentran obstáculos. Por eso, en un momento, llegaron las dudas sobre seguir con el canal. “Fueron por motivos personales, también comenzamos a trabajar y no teníamos tanto tiempo”, reveló Alejo. “Además, había comentarios en redes que no nos gustaba, pero después de pensarlo decidimos continuar “, confesó Paty

LA CONVIVENCIA

El siguiente paso en una relación es la convivencia. Una etapa que permite conocer más a tu pareja, pero que los Desbalanceados veían lejano. No obstante, un cierto día, por casualidades de la vida, se mudaron al departamento de sus sueños.

“Estábamos buscando un sitio dónde dejar el vehículo y luego ir a grabar un video que ya habíamos pospuesto una semana. No obstante, una grúa se estaciona frente a nuestro carro y no nos deja pasar. Es en ese momento, volteó y miro que había un letrero con la palabra ‘se alquila’ en nuestra casa ideal”, recordó Ale muy emocionado.

Ellos llamaron por curiosidad a la señora (la dueña de la vivienda) y congeniaron desde el primer minuto porque a ella le gustaban los perros y, además, había una cochera. Sin embargo, “nos explica que ya había un posible cliente que iba a llegar a ver el departamento”, prosiguió Paty.

“En un principio le ‘echamos tierrita’. No obstante, después llamamos y la propietaria dijo que el señor no llegó y que, si lo separábamos con 100 soles, la casa era nuestra. Una oportunidad de oro que no desaprovechamos”, finalizó Alejandro.

Luego de esa decisión inesperada, cada uno les comunicó a sus padres. Sin embargo, en un principio, no les creyeron y pensaron que todo era una cámara escondida. Tras explicarles, accedieron y ya llevan un año de convivencia.

UN CONTENIDO DESBALANCEADO

En el canal se encuentren diferentes tipos de contenidos tales como comparaciones entre dos alimentos, lluvia de preguntas, reacciones a otros videos y bromas. Con respecto a este último tema, los dos rememoraron las ‘travesuras´ más pesadas.

“Me amargué cuando me raparon una parte de una ceja. Tenía que pintarme a cada rato que iba a salir y eso fue lo que más me enfadó. Pero luego el enojo se me pasó”, reveló Patricia

“En mi caso, fue cuando ella embarró todo mi carro de chocolate y lo más gracioso fue que yo mismo lo tuve que lavar”, contó Ale con una mirada cómplice a su enamorada.

La llegada del coronavirus al país también afectó su contenido, puesto que ellos siempre grababan diferentes tomas cuando iban a un restaurante. Como, por ejemplo, la preparación de la comida o el empaque. No obstante, eso cambió y apelaron a su creatividad al añadir diversos planos y toques en la edición en cada clip.

LOS SUEÑOS

La joven pareja solo se concentra en vivir el presente y caminar paso a paso porque quizás el futuro les tenga distintas sorpresas. “Uno nunca sabe las cosas que pueden suceder. Por ejemplo, con el tema de la pandemia, quizás si no viviéramos juntos, no sabríamos cómo seguir con el canal porque en un principio el set de grabación era en la casa de Patty”, confesó Ale.

Ellos saben que los seguidores son importantes en el crecimiento de Desbalanceados y, por eso, no los piensan defraudar. “Muchas gracias por siempre apoyarnos con nuestro proyecto y decirles que siempre luchen por sus sueños. No se rindan”, expresaron.

Alejandro y Patricia se encuentran en la plena etapa de la juventud, sin embargo, tienen un pensamiento maduro y persistente que les ha permitido escalar cada peldaño de la escalera de la vida. Pese a algunos tropiezos, se supieron levantar para alegrar a sus fanáticos.