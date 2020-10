Rocky, el perrito con discapacidad que ahora puede caminar gracias a su nuevo andador [VIDEO]

Vía Facebook. Un perrito llamado Rocky es el protagonista de una emotiva historia que ya es viral en varias partes del mundo. El can llegó a la vida de una familia en la que Karla, la más pequeña, se encariñó con él y no lo dejó ir, sin importarle su discapacidad en las patas traseras.

Los vecinos de Guamúchil en Sinaloa, México, también mostraron su afecto hacia este juguetón perrito. Sin embargo, la inmovilidad que tenía en sus patitas hizo que se encargaran de buscar ayuda para aliviar su dolor.

Pese al estado de abandono en el que fue encontrado, Rocky no dejaba que esto le quite la ‘felicidad’. Incluso, se animaba a correr al lado de los otros canes. Se cansaba mucho más rápido, pero esto no le impedía continuar con su vida.

“Hace tres meses Rocky llegó a nuestra casa. Me da mucha pena verlo por cómo trata de caminar y correr por su condición. Se cansa mucho”, comenta Francisca Cervantes para el medio mexicano El Debate.

Ahora, Rocky ya no debe arrastrarse para alimentarse o jugar, pues gracias a la generosa donación de un hombre identificado como Alberto Ortega, la mascota cuenta con un andador hecho de madera, con el que puede moverse con mayor facilidad.

El emotivo momento en el que el animal comienza a correr con su nuevo andador logró conmover a miles de usuarios en las redes sociales, principalmente en Facebook, donde su tierna historia fue contada.

“Muchas gracias al señor Alberto Ortega por hacer realidad que Rocky pueda tener su silla. Me hace muy feliz verlo correr de arriba para abajo y el escuchar sus ladridos”, mencionó emocionada su dueña.