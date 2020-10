Gato aprende a abrir el caño y deja inundada la casa de su dueña mientras ella no está [VIDEO]

Un video compartido en YouTube dejó a miles de usuarios sorprendidos, ya que muestra cómo encontró su casa una joven inglesa al dejar solo a su gato mientras ella iba de compras.

Jasmin Stork salió de su hogar en Yorkshire del Este (Inglaterra) para adquirir unas cosas en una tienda y al volver lo encontró inundado. De inmediato supo que el culpable había sido su pequeño felino, ya que unos días antes había aprendido a abrir el caño de su baño. Incluso se sintió orgullosa cuando lo grabó haciéndolo.

“Tan pronto como entré en la sala supe lo que había sucedido", dijo la joven de 26 años quien añadió: "corrí escaleras arriba y el grifo estaba lleno y el agua desbordaba el fregadero. Estaba por todas partes”.

La mascota no solo aprendió a abrir el grifo también supo bloquear el desagüe. “Estoy agradecida de haber estado fuera solo 30 minutos y no ausentarme todo el día o hubiera sido mucho peor”, comentó la mujer a The Sun.

Jasmin aseguró que aún no sabe cuánto costarán la reparación de los daños ocasionados por su gato de un año.

YouTube, últimas noticias: