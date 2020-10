¿Puedes dividir esta imagen en 4 partes iguales? El reto viral que pocos logran resolver [VIDEO]

Una simple imagen ha puesto en problemas a varios usuarios de TikTok. Consiste en un reto viral. Para superarlo, debes dividir la figura en cuatro partes iguales, sin importar el número de líneas que dibujes o la posición en la que se encuentren. ¿Podrás lograrlo?

Ángel, es un joven usuario de TikTok, que entretiene a miles de usuarios enseñando a resolver diversos problemas matemáticos. Esta vez, nos presenta un curioso juego para poder solucionarlo en poco tiempo.

Para resolver este desafío, te recomendamos que te concentres y fijes toda tu atención a la figura, debido a que solo tienes 30 segundos para lograrlo.

¿Puedes dividir esta imagen en 4 partes iguales? El reto visual que pocos logran resolverlo

Recuerda que no importa la cantidad de trazos que realices, ni tampoco es relevante la forma que realices. Lo relevante es obtener cuatro figuras iguales.

Respuesta

Si has llegado hasta aquí es porque no has podido resolverlo o quieres confirmar tus respuestas. De cualquier forma, esperamos que no hagas trampa.

La respuesta a este reto visual de TikTok puedes encontrarla en el video que te hemos dejado abajo.

