¿Puedes ver a la abeja reina oculta en su ‘colmena’? El reto visual que casi nadie puede superar [FOTOS]

Una reciente publicación de Facebook se ha vuelto viral en poco tiempo, puesto que en ella se planteó un complejo reto visual, el cual ha resultado ser uno de los desafíos más ‘extremos’ que hasta el momento se han compartido en esta plataforma social.

Este challenge consiste en encontrar a una abeja reina, la cual se ha ocultado entre todas las abejas obreras que conforman su colmena. ¿Crees poder encontrarla?

Debido a la cuarentena, miles de personas han recurrido a todo tipo de pasatiempos para mantenerse ocupados en sus hogares. Es así que los retos visuales se han convertido en una de las actividades favoritas que puedes encontrar en redes sociales como Facebook y Twitter.

Uno de los más recientes challenges compartidos en Facebook ha puesto en aprietos a más de uno, puesto que, si bien parece algo sumamente sencillo, casi nadie ha podido dar con la respuesta correcta, pese a los múltiples intentos que han realizado.

Como podrás notar en la siguiente imagen, decenas de abejas obreras se encuentran en fila y aparentan ser todas iguales; sin embargo, esto no es así, ya que una de ellas es la flamante ‘abeja reina’ y espera ansiosa a poder ser encontrada por un usuario.

Desliza las imágenes para ver el lugar exacto en el que se escondió esta traviesa abeja reina. Fotocapturas: dudolf.com

Si no has podido dar con la escurridiza abeja reina, no te preocupes, aquí te diremos dónde se encuentra exactamente. Si te fijas bien, en el extremo derecho de la antepenúltima fila podrás ubicar una curiosa abeja que tiene una ‘corona’ en su cabeza.

Te invitamos a revisar la galería ubicada en la parte superior. En una de las imágenes podrás ver la solución de este complicado acertijo viral de Facebook, el cual ha generado todo tipo de reacciones y se volvió tendencia en poco tiempo.

