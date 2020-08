Gato huye de su casa y recorre más de 60 kilómetros para volver junto a sus antiguos dueños [FOTOS]

Una serie de fotos compartidas en Facebook revelaron la historia de un tierno felino, que huyó de su vivienda y abandonó a sus dueños para volver a su antiguo hogar. El gato recorrió 64 kilómetros para llegar a la casa de sus anteriores amos. Las conmovedoras imágenes se volvieron tendencia en varias redes sociales.

Garfield, un gatito con el color y apariencia similar al dibujo animado, asombró a propios y a extraños con la increíble hazaña que realizó para volver a la casa de Neil Payne y su esposa Leasa, sus antiguos dueños.

La pareja de esposos había entregado a Garfield el pasado 3 de junio a otra familia, después que sus hijos se fueran de casa. Sin embargo, la mascota de solo tres años, escapó de su nuevo hogar en Londres doce días después.

Grande fue el asombro de la familia Payne al ver al minino en su casa de Shillington (localidad ubicada al noroeste de la capital británica), un mes y medio más tarde de su desaparición.

“Es increíble. Me estaba mirando con lágrimas en los ojos. Primero no pensé que fuera él. Leasa llegó a la puerta, lo llamó por su nombre y el saltó a sus brazos”, aseguró Neil, que añadió: “Es fantástico. No entiendo cómo un gato que nunca salió de casa pudo encontrar el camino desde Londres”.

Finalmente, la pareja permitió al gato quedarse a vivir en su vivienda ya que “demostró que es su casa para siempre”.

