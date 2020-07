Encuentra a su hámster tieso y casi lo da por muerto, pero descubre que estaba hibernando [VIDEO]

A través de YouTube se hizo viral la insólita manera en la que un joven chileno encontró a su pequeño hámster. Creyó que había fallecido, pues no reaccionaba y estaba completamente tieso, pero el roedor se encontraba hibernando y realmente logró asustarlo. El hecho no tardó en volverse tendencia en diferentes redes sociales.

El muchacho compartió las imágenes en TikTok y estas no tardaron en ser virales en YouTube, haciendo que miles queden impactados con el desenlace. Usuarios de Estados Unidos, México y España quedaron sin palabras.

Tal como se muestra en el clip, el joven enseña el estado en el que había hallado a su pequeña mascota, completamente asustado. El roedor lucía ‘congelado’, tal como si hubiese fallecido, así que su dueño decidió colocarlo sobre una estufa para que entre en calor.

Después de varias horas, vio cómo su mascota despertaba y todo volvía a la normalidad. Este hecho ha causado gran conmoción entre los usuarios, pues varios se pronunciaron y señalaron que también habían pasado por lo mismo, enterrando a sus roedores, quienes tal vez habrían estado en la misma situación de este.

“Hay cosas terribles que te pueden pasar cuando llegas a casa, una de esas es ver a tu hámster como un muerto, tieso y helado”, dijo Edgardo, el autor del viral al momento de compartir las imágenes.

Mira el video de YouTube:

El video de ‘Mariana', como llama a su mascota, ha conseguido más de 70.000 reproducciones en las redes sociales y otros miles de comentarios. Muchos rieron con el susto que se llevó el muchacho, mientras que otros comenzaron a preguntarse si con sus roedores habría pasado lo mismo.

Resulta que estos roedores suelen hibernan cuando el ambiente en el que viven no tiene la suficiente calidez para ellos. Es por ello que, tras horas de colocarlo cerca de la calefacción, el hámster finalmente despertó.

Este clip ha servido como ‘advertencia’ para muchos que, en adelante, pasen por una experiencia parecida con sus hamsters. La mascota podría seguir viva. “Me acaba de pasar lo mismo y no he parado de llorar en todo el día. Me siento muy tonta”, dijo una internauta sobre esta escena viral en YouTube.