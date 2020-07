Hombre ganó la lotería y se disfrazó de Darth Vader para recoger su millonario premio [FOTOS]

Un hombre de Jamaica ganó la lotería y se hizo con el monto de 95 millones de dólares. Con el fin de proteger su identidad, el individuo no tuvo mejor idea que acudir a recoger su premio disfrazado de Darth Vader, el villano de la saga de Star Wars. El divertido suceso dio la vuelta al mundo y se hizo viral en las redes sociales.

El afortunado, quien fue identificado como W. Brown, compró el boleto ganador a comienzos de julio y empleó en su jugada los mismos números que usó en los últimos 20 años, aunque con algunos cambios. Sus jugadas, afirma, se basan en premoniciones y en sus significados.

Brown se enteró de su premio al ver el sorteo en televisión. “¡Anoté los números y vi que gané! Estaba emocionado y dije: ‘¡por fin lo tengo!’ Luego me duché y me fui a dormir”, indicó. Ni sus amigos ni sus familiares saben que es ganador de un premio multimillonario.

W. Brown aún no tiene definido que hacer con el millonario monto. Foto: The Jamaica Gleaner.

Según comentó Brown, su vida “siempre ha sido muy dura. Vengo de una familia pobre, a veces no podía asistir a la escuela, pero me dije a mí mismo que Dios me ayudaría algún día para que yo pudiera ayudar a mi familia”.

El ‘Darth Vader jamaicano’ aún no define qué hacer con su premio. “Quiero decidir qué es lo mejor antes de gastar nada. Necesito decidir cuáles son mis metas, pero sé que quiero ser dueño de un autobús”, confesó al diario The Jamaica Gleaner.

Recoger el premio de lotería con un disfraz es común en Jamaica y, según explica Simone Clarke-Cooper, de la lotería Supreme Ventures Limited, obedece a los elevados niveles de delincuencia del país.

Sea como fuere, la curiosa elección de disfraz de Brown le ha ganado popularidad viral en las redes sociales.