Perro ayuda a salvar la vida de una foca bebé y la cuida por varios días [VIDEO]

Un reciente video viral compartido en Facebook ha demostrado el gran corazón de un perro hacia una foca bebé, que fue encontrada por un grupo de científicos y dueños del can. La mascota no se separa del mamífero y lo cuida como si fuera su propio hijo. Los internautas quedaron conmovidos con la escena que es viral en México, España y Estados Unidos.

Las redes sociales están repletas de curioso videos que tienen como protagonistas a intrépidos animales. Sus travesuras y ocurrencias son lo que más divierte a los internautas; sin embargo, esta vez es un tierno y amoroso perro el dueño de un viral que ha tocado el corazón de miles en Facebook.

Este can, según señala la página de Facebook Russia Beyond ES, la pequeña foca fue hallada a orillas del lago Baikal. El grupo de rescate la recogió y cuidó para que pueda volver a su hábitat, pero la mascota que vivía con ellos los sorprendió al unirse a los cuidados del pequeño animal.

Tal como se muestra en el video de Facebook, el can no se separa de ella y, por el contrario, permanece pendiente de ella. Además, no duda en hacerle cariños para que se sienta más cómoda.

Mira el video viral de Facebook:

El mamífero se encontraba demasiado débil para poder valerse por sí misma, por lo que permaneció tres días con el grupo de rescatistas. Los jóvenes se percataron de la ‘preocupación’ de su perro por la foca y decidieron compartir esta tierna historia en las redes sociales.

En las imágenes grabadas en Rusia, se puede observar cómo el can estaba dispuesto a ayudar en la recuperación del animal y hasta juega con la pequeña foca, la baña como si fueran ‘amigos’ y esto ha logrado cautivar a los cibernautas.

El video de Facebook ha conseguido más de 130.000 reproducciones, además de otros miles de comentarios y ‘me gusta’ por parte de los usuarios que mostraron su emoción al ver la nobleza de este perro.