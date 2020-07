¿Puedes ver los 5 botones dorados ocultos? El reto visual que muy pocos superan [FOTOS]

En Facebook fue publicada una imagen de un nuevo reto visual que ha generado dolores de cabeza a miles por su dificultad. El desafío consiste en encontrar cinco botones dorados entre un ‘mar’ de estas pequeñas piezas de otros colores. Muchos lo han intentado pero solo pocos han podido hallarlos en el tiempo límite de 30 segundos. Si quieres intentarlo, sigue leyendo porque te daremos una pista.

Debido a la cuarentena acatada en muchos países en el mundo por la pandemia de la COVID-19, los retos virales se volvieron una buena manera para poder pasar el tiempo de manera divertida, desafiando los sentidos de los cibernautas.

El portal Televisa Noticias, compartió un nuevo reto visual, el cual fue difundido en Facebook, para seguir entreteniendo a las familias. Sin embargo, este challenge, es uno de los más complejos hasta la fecha.

¿Podrás encontrar los 5 botones dorados? Foto: Televisa Noticias

La imagen compartida muestra cientos de botones acumulados de diferentes colores y formas. Entre ellos deberás encontrar cinco de color dorado, los cuales tienen solo dos agujeros.

Debido a que el reto visual es muy difícil te daremos una pista para que lo logres: los botones dorados tienen forma redonda.

La respuesta

Si has continuado leyendo hasta aquí es porque quieres confirmar tu respuesta o no has podido resolver el desafío. De cualquier forma esperamos que no hayas hecho trampa.

Si deseas saber la respuesta del reto visual de Facebook, deberás ir a nuestra galería de arriba. La cuarta imagen te develará la respuesta.