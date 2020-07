Perrito no se separa de la tumba de su amo fallecido hace cinco años [VIDEO]

No existe amor más noble y leal que la de un perro a su amo. Esta es la historia de ‘Motín’, un can que acompaña la tumba de su dueño desde hace cinco años en el Cementerio General en la ciudad de Sucre, en Bolivia. Trabajadores del lugar afirman que el fiel compañero no abandona ni un instante el recinto y que siempre está cuidando el lugar.

La historia comenzó en el 2015, cuando llegó junto a los familiares de su tutor el día que lo enterraban. Después de la ceremonia y cuando todos comenzaban a retirarse del cementerio, observaron cómo ‘Motín’ permanecía recostado al lado del nicho del hombre que lo cuidó durante años.

“Entró con un entierro, supongo que era de su amo y estuvo allí en esa recta del primer patio del cuartel 5 y estuvo meses y meses allí el perro, lastimosamente no sé cómo se mantenía con vida”, comentó el administrador del camposanto, Leonardo Soria, durante una entrevista a un medio local.

Según narran algunos obreros del cementerio, ‘Motín’ no permitía que nadie se acercase al cuartel 5, zona en donde permanece sepultado su dueño. Por ello, visitantes de otros fallecidos se quejaban de que el animalito era celoso cuando alguien se aproximaba hasta el lugar y los espantaba con ladridos.

Asimismo, recuerdan que en alguna oportunidad familiares del hombre, dueño del can, vinieron a llevárselo, sin embargo, este escapó y regresó al cementerio. Después de eso nunca más volvieron por él. No obstante, el perro vive de la caridad de los cuidadores del cementerio, quienes le alimentan con “huesitos” y restos de comida.

“Agradecido se quedó el can, hasta la fecha sigue allí (...) Es uno de los más sentidores, cualquier ruido que hay en la noche está dando alerta. Lo que avisan los guardias es que es uno de los mejores perros”, agrega uno de los funcionarios del Cementerio General en la ciudad boliviana de Sucre.

La fidelidad de este compañero ha llevado que el personal del lugar, así como los administradores y personas que llegan a visitar a sus familiares, se apiaden de él y le brinden alimentos y cuidado. Pese a su avanzada edad, ‘Motín’ vigila que desconocidos no ingresen al recinto y pone en alerta a los cuidadores con sus agudos ladridos.

La historia de ‘Motín’ ha sido comparada con la de Hachiko, el perro japonés, de raza akita, que esperó por su amo durante años en una estación de tren, sin imaginar que este ya había fallecido tiempo atrás.