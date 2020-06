¿Puedes ver las cuatro llaves antiguas? El nuevo ‘dolor de cabeza’ de los usuarios de las redes [FOTOS]

Ya se ha hecho costumbre ver publicaciones en Facebook sobre retos visuales. Los usuarios pasan horas y horas tratando de encontrar las respuestas a estos enigmáticos ‘challenge’, como por ejemplo visualizar cocodrilos en una selva, encontrar candados abiertos, entre otros. La siguiente imagen, compartida por Noticieros Televisa, ha dejado a más de uno con un dolor de cabeza.

Se trata de encontrar las cuatro llaves antiguas que están entre otras de diferentes tamaños y color. Debido al confinamiento social por la pandemia de la COVID-19, estos retos se han difundido en las redes sociales con el objetivo de que la gente se pueda entretener y pasar un buen rato. Sin embargo, hay algunos retos visuales que estresan en lugar de aliviar tensiones.

Noticieros Televisa compartió este nuevo reto visual en Facebook, el cual presenta una imagen con incontables llaves de diversos colores y tamaños. Lo que deben hacer los internautas es ubicar las cuatro llaves antiguas en el menor tiempo posible.

Desliza las imágenes compartidas en Facebook para conocer el resultado. Foto: Noticieros Televisa

Ya sabes que son cuatro, ahora debes afinar la vista y localizar una por una en muy pocos segundos. Miles lo han intentado y muchos acabaron con fuertes dolores de cabeza en su intento.

¿Aún no consigues distinguirlas? Te brindamos una pista: las cuatro llaves antiguas son de la misma forma y del mismo color, además que tres de ellas se encuentran ubicadas en los extremos de la imagen, mientras que la cuarta está en la parte del medio.

PUEDES VER Padre logró salvar a su hijo tras pelear con un tiburón en una playa de Estados Unidos [FOTOS]

LA RESPUESTA

Si has llegado hasta aquí es porque no has podido dar con la respuesta o quieres confirmar tu logro. En cualquiera de los casos, esperemos que no hayas hecho trampa. Ahora sí, te decimos en dónde están las cuatro llaves antiguas:

Desliza las imágenes compartidas en Facebook para conocer el resultado. Foto: Noticieros Televisa

Estos retos visuales se han viralizado en los últimos meses a través de Facebook y demás redes sociales. Además de ayudar a distraerte, contribuyen a mantener tu cerebro más activo, y hacen más dinámica y creativa a tu mente.