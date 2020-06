Joven donó bono IFE a su vecino de 60 años que no fue beneficiario de la ayuda social

Una historia ha cautivado a los usuarios de las redes sociales por la solidaridad y desprendimiento que tuvo un muchacho estudiante de derecho con su vecino, un adulto mayor, quien no fue beneficiario del bono del Estado.

El joven de 18 años, oriundo de Orán (Argentina) tuvo la fortuna de ser uno de los favorecidos con el bono de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que entrega el Gobierno a las personas de escasos recursos. Ello para apoyar la subsistencia de las familias durante la pandemia del coronavirus, informó La Nación.

El joven dio muestra de solidaridad con su vecino, un hombre de 60 años, que no accedió al beneficio, al donarle 10.000 pesos (144 dólares americanos). El hecho conmovió y enorgulleció a su padre quien no dudó en publicar la historia en su cuenta de Facebook.

Joaquín entregó el dinero a su vecino lo que provocó el orgullo de toda su familia. (Foto: La Nación)

“No debería porque no puedo ser imparcial, mucho menos objetivo. No debería, porque me afecta y me incluye. No debería porque es mi hijo, pero aun así lo voy a publicar”, expresó Manolo Manzano en su cuenta de Facebook, al contar la obra de su hijo Joaquín. La familia del fraterno muchacho es oriunda de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, 270 kilómetros al norte de la capital salteña.

El hombre detalló que su hijo, de 18 años y estudiante de leyes, “obtuvo del Estado la ayuda de $ 10.000 que otorgan a algunos” y aseguró no saber “si lo gestionó o si lo entregan por ser mayor de edad o cómo le llegó esa ayuda”.

El sujeto dijo sentirse apenado porque su vecino no había recibido la ayuda, pese a estar considerado entre la población vulnerable. “Recuerdo perfectamente la charla de sobremesa donde dije que me sentía un poco avergonzado, ya que mi hijo tiene de todo y más, vive cómodamente con nosotros y jamás tuvo que trabajar para ganar su alimento diario”, dijo.

En cambio, “este señor, laborante de años, independiente, por cuestiones de esta pandemia, estaba momentáneamente sin poder trabajar y, para colmo, no le había salido la ayuda social”, comentó en ese momento.

Según señaló Manolo, su vecino paga una habitación de una pieza muy modesta y tiene que solventar los gastos diarios de su alimentación. Joaquín presenció el momento en que su padre lamentaba que su vecino no haya recibido el beneficio a pesar de los pagos que tiene que hacer.

“Cuando me enteré que mi hijo entregó el dinero a mi vecino para sus gastos, sentí como se me infló el pecho como queriendo explotar, pero de orgullo”, escribió manolo en Facebook. Joaquín entregó el dinero al sexagenario hombre lo que provocó el orgullo de una familia y que la historia se vuelva viral en redes sociales.