¿Ves a la mamá gallina oculta entre ovejas? El reto visual que casi nadie puede superar [FOTOS]

Una curiosa imagen se ha vuelto viral en Facebook puesto que plantea un complejo reto visual que rápidamente se ha convertido en uno de los desafíos más complicados que circulan en dicha plataforma. ¿En qué consiste? Lo único que debes hacer es observarla por diez segundos y ubicar en ella a la traviesa mamá gallina que se escondió entre un rebaño de ovejas.

Si bien este nuevo challenge parece algo sumamente sencillo, lo cierto es que miles de usuarios de Facebook han intentado en reiteradas ocasiones y solo han obtenido un dolor de cabeza, de tanto buscar entre los personajes de la imagen. ¿Te animas a intentarlo? Sigue leyendo para darte todas las instrucciones y así puedas dar con el paradero de esta traviesa ave.

Los retos visuales son uno de los desafíos más populares que existen en Facebook, debido al increíble nivel de dificultad que poseen algunos de ellos. Un nuevo challenge acaba de ser compartido en dicha red social y ha logrado poner a prueba la agudeza y percepción que tienen miles de personas, las cuales han intentado superarlo y no han podido hacerlo en el tiempo establecido.

¿Qué debes hacer exactamente para lograr vencerlo? Primero, debes ver la siguiente fotografía que ha sido compartida en Facebook. En esta imagen aparece un alegre rebaño de ovejas que juega de la forma más divertida posible. En esta curiosa escena se ha escondido una pequeña mamá gallina, la cual deberás ubicar en corto lapso de tiempo. ¿Quieres intentarlo? Te pedimos que revises la fotografía solo por diez segundos y des con su paradero.

Desliza las imágenes para ver la respuesta de este complicado reto visual. Foto: Facebook

Si no has podido hallar a la escurridiza mamá gallina en esta fotografía de Facebook, te daremos la respuesta del lugar exacto en el que está escondida. Sin embargo, te recomendamos que sigas practicando con otro tipo de retos visuales, ya que ellos ayudan a mejorar la agudeza cognitiva y la percepción.

La respuesta

En la parte superior de esta publicación te dejamos la fotografía completa que actualmente circula en Facebook. Por si aún no lo has notado, la escurridiza mamá gallina se encuentra ubicada en la parte inferior derecha de la imagen. Si te fijas bien esta ave se encuentra en el lomo de una oveja y está con las patas levantadas para no ser vista por nadie.

¿No lo crees? Desliza las fotografías y podrás ver que una de ellas tiene un círculo rojo en el que se ha señalado el lugar exacto en el que esta curiosa ave se encuentra. Como podrás notar, la respuesta de este reto de Facebook estaba mucho más cercana de lo que te podías imaginar. Compártela con tus amigos y pon a prueba su nivel de concentración y visión.