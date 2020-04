Perro se pone “celoso” al ver a su dueño acariciando a gato y tiene graciosa reacción [VIDEO]

No hay duda de que los animales también pueden llegar a sentir “celos”. Así lo demostró un perro husky siberiano que ha causado furor en Facebook, YouTube y otras redes durante las últimas horas, luego de que se difundiera un video del peculiar comportamiento que adoptó cuando vio que su dueño acariciaba a la otra mascota de la casa.

El gracioso episodio quedó registrado en una grabación que ha hecho reír a miles de usuarios, por la curiosa forma en que el can demuestra sus “celos” ante su propietario, al verlo muy entretenido con el gato.

En las imágenes, que ya tienen miles de visualizaciones en Facebook y YouTube, se observa al husky siberiano echado a un costado del mueble, ladrando y aullando mientras observa a su propietario rascándole la cabeza al gato que sostiene en sus piernas.

Como se ve en clip viral de Facebook, al parecer el can no soportó que el hombre le quite toda la atención para dársela a su otra mascota e hizo de todo para acaparar nuevamente la mirada de su propietario y, de paso, mostrar su furia por el cariño que le daba al felino. Tanto así que, al final de la grabación, se ve cómo se para en el mueble y bota al gato de las piernas de su dueño.

Mira el video viral:

La grabación de la curiosa escena no tardó en hacerse viral en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook y YouTube, quienes compartieron las imágenes, calificando al perro protagonista del clip de “astuto y engreído”.