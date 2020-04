Semana Santa 2020: las mejores frases e imágenes para compartir por WhatsApp y redes sociales

La Semana Santa 2020 ya se vive en el Perú y todo rincón del mundo donde haya un creyente católico o cristiano. La cuarentena por la pandemia mundial obligará a millones de fieles a vivir esta fecha en casa, siendo un tiempo de reflexión por la pasión y muerte de Jesús en la cruz.

Ya sea siguiendo las actividades oficiales de la Iglesia Católica por las redes sociales o por una cadena virtual de oración, lo importante es no pasar por alto los días más importantes del calendario cristiano.

Por ello, La República te trae las mejores imágenes de reflexión para que envíes a tus amigos a través de WhatsApp, Facebook u otra de tus redes sociales.

Frases de Semana Santa: Jueves Santo

“También nosotros podemos decirle: Toma, esto es mi cuerpo. No hay nada de mi vida que no pertenezca a Cristo”. Rainiero Cantalamessa.

- “La Eucaristía supone la resurrección y se la comunica a los hombres; así como dice Jesús ‘Yo soy la resurrección y la vida’, dice también ‘Yo soy el Pan de vida’”. Papa Francisco.

- “Dios grita ‘Yo los creé, les di todo mi amor, los guié, les ofrecí mi apoyo. ¿Dónde están, donde está su respuesta, dónde está su amor? ¿Qué más debo hacer para que me amen?’”. Henri Nouwen.

- Que Dios bendiga a toda tu familia en esta Semana de reflexión.

semana santa

- Vivir y sentir la gloria de Dios es el mejor camino para la gloria alcanzada.

- Gracias dios por todo lo que me das en esta vida, y por todo el tiempo que me dedicas con tu protección.

PUEDES VER Semana Santa 2020: solo habrá atención en bancos y supermercados el sábado

Frases de Semana Santa: Viernes Santo

- Con la cruz Jesús ha abierto de par en par la puerta entre dios y los hombres.

- Cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz y cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor.

semana santa

- El que no busca la cruz de Cristo no busca la gloria de Cristo.

- Fuera de la cruz no hay otra escalera por donde subir al cielo.

- Piensa que estas en los brazos del Señor, tanto más fuertemente agarrado, cuando triste te sientes. Esa es tu salvación.

Frases de Semana Santa para niños

- En la vida muchos tratarán de destruirte, pero confía en Dios. Cree en la justicia divina.

- Que el amor, la paz, la armonía y el respeto estén siempre presentes en tu vida y en el mundo entero.

- Es fácil entender a Dios mientras no intentes explicarlo.

- En la cruz, Jesucristo murió para redimirnos y así renacer con más fuerza.

- Lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera.

- Yo creo en Dios como el ciego ve al sol: no porque lo vislumbra, sino porque lo siente.

semana santa

- Mi futuro está en las manos de Dios y no en la boca de la gente.

- Dios no permitirá que ningún problema venga hacia ti, a menos que tenga un plan específico en el cual ocurrirá una enorme bendición.

- Que esta Semana Santa te encuentre unido, feliz y con promesas de un mejor futuro.

- Dios quita, pero cuando devuelve multiplica. Feliz Semana Santa para todas y todos.

- Cuando Dios está en nuestro corazón todas las jornadas son hermosas. Que tengas una hermosa Semana Santa.

- Dios cumplirá su propósito en mí y en todos los que le abran el corazón. Gracias y feliz Semana Santa.

Reflexiones de Semana Santa

- La Semana Santa son 7 días para pensar en el dolor, la pasión y el enorme amor de Jesús, sentirnos orgullosos de ser cristianos y comprender nunca amamos demasiado.

- Semana Santa es tiempo de reflexionar, de analizar lo que de verdad tenemos, lo que hemos deseado, lo que necesitamos y agradecer por lo entregado.

- La Semana Santa es momento para reflexionar y meditar sobre lo vivido. Recordar lo que hemos logrado y a quién hemos ayudado.

Frases de agradecimiento a Dios

- En esta Semana Santa solo te pido salud para mí y para los míos.

- Hay millones de razones para darle gracias a Dios. Por lo que hizo, por lo que está haciendo y por lo que va hacer en ti.

- No fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz, fue el amor... El amor por ti, por mí... Y ese amor tú puedes entregarlo a cambio, a quien lo necesite. A un niño, un anciano, tu amigo... un humano.

- Cuando sientas que tu vida esté abrumada es tiempo de orar, tiempo de ponerse de rodillas y hablar con Jesús, tu Salvador.

- Cuando te encuentres en una situación aparentemente imposible, recuerda que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios.

- Perdona todo y tendrás paz. Decide olvidarlo y tendrás esperanza. Confía en Dios y serás feliz.

- Perdona a esas personas que te ofendieron, de la misma forma que Cristo perdonó a los que lo pusieron en la cruz y tendrás paz en tu corazón.

- Lucha con fe por lo que quieres, valora lo que posees, conserva lo bueno que tienes y dale gracias al Señor por todo.

- ¡La paz llega al corazón cuando los rumores de las promesas de Dios silencian el oleaje de nuestros temores!

Mensajes de amor y perdón

- Perdona todo y tendrás paz. Decide olvidar las ofensas y tendrás esperanza. Confía en Dios y serás feliz.

- La cruz no es para que la lleves al cuello o la cuelgues de una pared, es para que la vivas día a día.

- Antes pensaba que como mejor se representaba el amor era con un corazón. Mucho después comprendí que, en realidad, es con una cruz. Porque el corazón un día deja de latir, pero aquel que estuvo en la cruz, nunca deja de amar.

Frases de agradecimiento por Semana Santa

- Que Dios te conceda en Semana Santa, un lunes de éxitos, un martes de triunfos, un miércoles de victorias, un jueves de esperanzas, un viernes de paz, un sábado de fe, un domingo de amor y toda una vida de bendiciones.

- Semana Santa es tiempo de recordar a nuestros familiares, amigos y seres queridos. Es tiempo de dar gracias por el amor y la risa que nos mantiene unidos bajo el mismo techo, que se extiende por miles de kilómetros por la gracia del Señor.

Semana Santa

- Confía y agradece, porque hay un milagro con tu nombre, en las Manos de Dios.

- Dios todavía está escribiendo tu historia. No permitas que se apague tu fe por aquello que todavía no has visto, pues tu gran milagro ya viene en camino para iluminar tu vida.

- La paz de Dios es el refugio perfecto para circunstancias imperfectas.