Joven trata de realizar truco, pero su perro se entromete y le hace cometer blooper [VIDEO]

Querrás saberlo todo. Mediante la popular plataforma de TikTok, se dio a conocer un nuevo video viral que le ha robado más de una carcajada a los usuarios en las redes sociales. Las imágenes muestran el preciso instante en que un joven trata de realizar un salto a su piscina; sin embargo, su perro se entromete y le hace cometer divertido ‘blooper’ que lo arruina todo.

Miles de cibernautas vieron el material audiovisual y lo compartieron en múltiples ocasiones, logrando que sume más de 300 000 reproducciones en solo 6 días. Asimismo, sobrepasó los 20 000 ‘me gusta’ en TikTok, por lo que ahora es viral en diversos países como México, Argentina y Estados Unidos. ¿Ya viste el clip? Aquí lo compartimos contigo.

El video fue publicado por el usuario @miglesias.pe en su cuenta privada de TikTok; sin embargo, fue tan grande la popularidad del clip que llegó a Facebook y Twitter. Este fue grabado por un familiar del joven, el cual quiso perpetuar su hazaña en video.

El joven se montó sobre su patineta con la finalidad de dar un espectacular salto hacia su piscina; sin embargo, cuando estaba a punto de llegar, su perro cruzó su camino, por lo que ambos terminaron empapados en el agua.

Rápidamente, el muchacho tomó a su perro en brazos y lo sacó del agua, por lo que nadie salió ileso. No obstante, muchos usuarios señalaron la irresponsabilidad del dueño por no notar al can.

Aquí te compartimos el video viral de TikTok. No olvides revisar nuestra galería de fotos en la parte superior de la nota para enterarte de más sobre este suceso.