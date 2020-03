Joven recién graduada vuelve a casa para reencontrarse con su madre, a quien no veía en años [VIDEO]

Un reciente video viral de Facebook ha dejado conmovidos a miles de usuarios tras revelar el emotivo reencuentro que tuvo una madre con su hija a quien no veía por más de cinco años. Durante ese periodo, la joven se fue de viaje para estudiar su carrera universitaria.

La joven estudiante terminó su carrera y finalmente se graduó. Sin embargo, su madre no pudo estar con ella en esta fecha tan especial por lo que ella decidió viajar de regreso a casa para sorprenderla de la forma más increíble posible. A través de Facebook se reveló un video con la sorpresa que le preparó ella y el resultado conmovió a más de uno en redes sociales. ¿Quieres saber más de esta tierna historia? Sigue leyendo para estar al tanto de todo.

A través de un emotivo video de Facebook se pudo conocer la historia de Shelem, una joven estudiante que decidió darle el regalo más grande a su madre, quien no pudo estar junto a ella en el día de su graduación. La joven habló con su mamá y esta le mencionó que se sentía muy triste por no poder estar junto a ella en este día tan especial, por lo que ella decidió no contarle nada sobre la importante decisión que había tomado.

Y es que la joven estudiante decidió dejar atrás la celebración de graduación para tomar un vuelo directo a Los Ángeles y así reencontrarse con su madre a quien no veía por más de cinco años, tiempo en el que ella se preparó para terminar su carrera. A través de Facebook se reveló el emotivo reencuentro que tuvieron y las escenas dejaron conmovidos a miles de usuarios.

¿Qué hizo la joven para sorprender a su madre? Ella decidió llegar a casa escondida en una gran caja de regalo y cuando ella menos se lo esperaba salió de dicho contenedor para abrazarla lo más fuerte posible. Miles de usuarios de Facebook se emocionaron al ver esta escena puesto que ambas no se habían visto por años y solo conversaban a través de videollamadas.

Las imágenes se volvieron virales en Facebook y han logrado posicionarse muy fuerte en el corazón de miles de usuarios, quienes felicitaron a la joven por la decisión que tuvo de viajar para ver a su madre, quien la ayudó para lograr llegar a donde actualmente está. ¿Qué te parece? Revisa las imágenes de la parte superior para conocer un poco más de esta tierna historia.