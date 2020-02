San Valentín: precio y ubicación de los hostales más concurridos de Lima [FOTOS]

View this post on Instagram

🏩CENTURY 4/5 📍José Bernardo Alcedo 147, #RADARLINCE #RADARTRÍOS #RADAR🏳️‍🌈 . . Ya era hora que subamos el post XD El ya conocido Century Inn, ubicado frente al 🏩RISSO, a metros del policlinico RISSO, en la misma calle -separados por la Av. Arequipa- que el 🏩LINCE y el 🏩EL JARDÍN. . . ▶️cochera ▶️smart tv ▶️duchas grandes (se puede 💦💦 , pero ayudaría si ponen manijas dentro de la ducha :’V para tener de dónde sujetarse bien) ▶️limpio al 100% ▶️ni hay recargo por pagar con tarjeta ▶️el tarifario está en las fotos . . Los mini inconvenientes: 🙄no todas las habitaciones tienen sillón tántrico. En ese sentido, si lo quieres debes pedir en recepción que te den un cuarto con el mencionado sillón. No hay costo extra por esto. Suelen ser los cuartos que acaban en 6. 🙄no hay espejos •_• ni en el techo ni en la pared csm, así que chiste :’V nos parece un pecado que haya sillón tántrico con imágenes de poses pero que no tengan espejos. Creo que el 4/5 se justifica principalmente por esto. 🙄la puerta del baño no cerraba XD estaba como pegada a la pared, ¿? 🙄las cortinas no cerraban bien. Esto sin lugar a dudas es un problema porque acomodamos el sillón y la cortina sí permitía ver desde afuera XD precisión: la parte de abajo de la ventana estaba difuminada pero la de arriba no y por eso nos molestó que no se pueda cerrar bien. ¿Que tal si alguien con ganas de joder ponía el celular y se ganaba con todo? @indecopi Xdxdxd . . . ▶️▶️▶️▶️▶️nos pidieron DNI a los dos, tómenlo en cuenta . . Radar kchero activo