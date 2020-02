Usuarios recrean portadas de las películas nominadas a Los Oscars con personajes peruanos [FOTOS]

En Facebook, una galería de fotos se ha vuelto viral al mostrar cómo se verían las películas nominadas a los premios Oscars 2020 si los protagonizaran los personajes públicos peruanos, tales como la familia Fujimori, Magaly Medina, Mijael Garrido Lecca, entre otros. Los internautas no paran de reírse con las graciosas reinterpretaciones de las portadas de películas como ‘Parasite’, el ‘1917’ y ‘Once Upon a Time in Hollywood’.

Los usuarios de Facebook se quedaron impresionados por la increíble capacidad de edición de los autores de las creativas imágenes. Los chicos de la página cinéfila ‘Modal Nodes’ no se imaginaron que sus memes sería compartidos en la cuenta de ‘Cinesmero’, el comunicador Hugo Lezama, y se volverían una tendencia.

Los premios Oscars se acercan. Se celebrarán este 9 de febrero y las redes sociales no pueden estar más inquietas. Entre predicciones y críticas, un grupo de chicos decidió editar las portadas de las películas más populares e incluir en ellas a los personajes peruanos que más se adecuaban a la historia.

Por ejemplo, para la portada de ‘Parasite’, se puede ver cómo estos cambiaron a los personajes por los integrantes de la familia Fujimori y de título le pusieron ‘Parásitos’.

La familia Fujimori como parte del elenco de la película coreana 'Parasite'. Foto: Facebook.

Por otro lado, tomaron el concepto de película de guerra ’1917′, del director norteamericano Sam Mendes, y lo aplicaron a Mijael Garrido Lecca por sus pasadas declaraciones de haber sido capitán del Ejército y haber sido comandante en el VRAEM.

Mijael Garrido Lecca editado para tomar el lugar de George McKay. Foto: Facebook.

Otra de las recreaciones más populares fue la de la portada de la esperada película de Quentin Tarantino, ‘Once Upon a Time in Hollywood’, en la que actúan Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie.

Sin embargo, los personajes de la farándula peruana que fueron elegidos para reimaginar la historia son el psicólogo Tomás Angulo, Magaly Medina, Rodrigo González, entre los tres personajes que más destacan.

Rodrigo González en el lugar de Brad Pitt, Tomás Angulo en el lugar de Leonardo DiCaprio y Magaly Medina en vez de Margot Robbie. Foto: Facebook.

Así, los jóvenes de ‘Modal Nodes’ lograron incluir a los personajes conocidos en nuestro país en las portadas de estas aclamadas películas y los resultados, como se puede apreciar en las imágenes, fueron hilarantes.

La popularidad de las ediciones alcanzó un punto máximo cuando ‘Cinesmero’, el comunicador Hugo Lezama, lo compartió. En su cuenta de Facebook, la publicación alcanzó, hasta la fecha, más de mil ‘me gusta’ y fue compartida un total de 2,4 mil veces.