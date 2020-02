Joven causa polémica por plancharse el cabello mojado, asegurando que así dura más [VIDEO]

Miles de usuarios se quedaron sumamente impactados ante un video publicado en Facebook. En este, se ve a una joven planchándose un mechón de cabello. Sin embargo, lo que originó la reacción de los internautas de las redes sociales fue ver que el mechón estaba prácticamente chorreando agua, tanto así que al pasar la plancha, se emitía un sonido parecido al que suena al freír algo. El clip ya rápidamente se volvió tendencia en países como Estados Unidos, México y Argentina.

La joven compartió su inusual hazaña originalmente en TikTok, pero desde entonces su cuenta ha sido suspendida y, en su lugar, el clip ganó popularidad en otras plataformas, no solo Facebook, sino también Twitter e Instagram.

Los internautas no pudieron ocultar el enojo y la preocupación ante las imágenes de la joven pasándose una alisadora por un mechón que estaba obviamente mojado.

Hacia el final del video, se puede apreciar cómo las gotas de agua se caen desde las puntas de la chica, quien no parece darse cuenta del peligro al que se sometió por unos segundos.

“Puedo oler hasta aquí el pelo quemado”, comentó una de las usuarias que fue testigo de la peligrosa escena. “También te podés morir electrocutada o pelada. No sé cuál es peor”, puntualizó otra, preocupada.

Algunos comentaron lo pertubador que resulta escuchar el sonido que genera la plancha al evaporar poco a poco el agua que se encontraba en el mechón de cabello. “El sonido es traumático”, confesó otra.

Lo cierto es que lo que a esta muchacha se le ocurrió hacer bien pudo haber tenido un desenlace más terrible. En primer lugar, como muchos afirmaron en la publicación de Facebook, una de las posibilidades era que el cabello se rompiese a mitad de planchado, pues cuando está húmedo es mucho más frágil que cuando está seco.

Otra posibilidad podría haber sido que el cabello quedase permanentemente maltratado, con frizz y seco. Así que, realmente se debería tener más cuidado con este tipo de eventos.

En Facebook, los usuarios, en especial las chicas, no podían comprender lo que acababan de ver y muchas no dudaron en mostrar su enojo. En Twitter, varios usuarios han difundido el video, que ya se volvió viral, también expresando su confusión. En cuanto a la publicación original en la plataforma TikTok, esta se ya no se encuentra disponible ya que la autora fue suspendida.