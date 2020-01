Curioso perro introduce su cabeza al retrete, se queda atorado y pasa bochornoso momento [VIDEO]

No podrás dejar de reír. Mediante la popular plataforma de Facebook, se dio a conocer un nuevo video viral que le ha robado más de una carcajada a los usuarios de las redes sociales. En las imágenes se ve a un perro ‘boxer’, el cual tiene el asiento de un inodoro atorado en el cuello.

Centenares de cibernautas han compartido el video en la plataforma de Facebook y han dejado sus ‘me gusta’ por el adorable can. Las imágenes se viralizaron en cuestión de horas, y ahora son tendencia en países como Estados Unidos, México y España. ¿Ya las viste? Aquí te las dejamos.

El asiento del inodoro era de pequeño tamaño, pues está destinado para niños que está aprendiendo a ir al baño. Fue en este objeto en el que el can atoró su cabeza, y no pudo librarse de un incómodo momento. Salió con prisa del lavabo en busca de su dueña, la cual lloraba a causa de la risa.

La dueña del perro, y madre de familia, grabó el hilarante momento con su smartphone, mientras el perro corría por toda la casa en busca de ayuda. La mujer no podía dejar de reír, y le pedía al can que se siente y para así poder ayudarlo; sin embargo el ‘boxer’ no dejaba de moverse.

Los comentarios en Facebook no tardaron en llegar, pues a todos les parecía muy graciosa la situación. Finalmente, la dueña del perro pudo retirar el asiento del cuello del animal, y resultó ileso. El video cuenta con más de 10 mil reproducciones y múltiples ‘me gusta’.

No olvides revisar nuestra galería de fotos en la parte superior de la nota, y así poder visualizar este hilarante viral.