Don Abel y la conmovedora historia de cómo su puesto de hot dogs se llenó de clientes [VIDEO]

Hiris Cruz regresaba a su casa en México el pasado 7 de enero cuando vio el puesto de hot dog de Don Abel. Ella, conmovida por la precaria situación del hombre, publicó en sus redes sociales una fotografía con la que animó a los usuarios a colaborar con él. El resultado obtenido fue mucho mejor de lo que hubiera imaginado, pues la historia se volvió tendencia en la plataforma de Facebook en solo unas horas junto con un video viral del anciano invitando a un evento en su nombre.

“Notaba que no vendía y me dio mucha tristeza, me acerqué a ayudarlo. Tenía cuatro salchichas con tocino, en vez de mayonesa contaba con crema y el pan se notaba que no era reciente, él me dijo que le cuesta mucho vender”, explicó la joven a medios locales.

La publicación en la plataforma de Facebook cuenta con más de 4 mil reacciones y ya fue compartida 5 mil veces entre sus usuarios. “Entre la plática me comentó que no vende nada y tal vez no sea el hot dog que estamos acostumbrados a comer, pero lo que sí vi es que quiere salir adelante”, lee parte del mensaje compartido.

La publicación en Facebook que ayudó a difundir el negocio de Don Abel. (Foto: Captura)

Al lugar de trabajo de Don Abel llegaron periodistas locales y una gran cantidad de personas que no dudaron en formar una fila para poder comprar un hot dog. Además, el semblante del anciano era totalmente diferente. De acuerdo a Hiris Cruz, lucía muy feliz.

Además, el pasado 10 de enero, los cibernautas que residen en México organizaron una fiesta para ayudar con el comerciante. Luces, música y comida fueron incluidas en esta reunión que sirvió para atraer más clientes.