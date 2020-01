Mujer sin brazos postula en certamen de belleza tras prepararse en escuela de modelaje [FOTOS]

Las fotos se hicieron virales en Facebook. A sus 24 años, Ana Gabriela Molina no se ha rendido tras ser una mujer con discapacidad. Ella se ha vuelto famosa en diversas redes sociales tras postular al conocido certamen de belleza Miss Veracruz, pese a no tener ambos brazos.

Miles de usuarios de Facebook y otras redes sociales han quedado admirados al ver la osadía de la mujer con discapacidad, ya que ha logrado sobresalir en el mundo del modelaje y la belleza.

"Yo tengo la discapacidad porque sí me levanto y me veo al espejo o tú me ves y la tengo, es física. Tengo 24 años viviendo (así) y para mí nos es una discapacidad. Yo me siento como una persona normal, porque he vivido mi vida así; mi discapacidad no es un límite, al contrario”, mencionó la protagonista del viral de Facebook, Gabriela Molina a Excelsio.

La joven oriunda de México se ha vuelto conocida en Facebook tras aparecer como postulante para ser la próxima Miss Veracruz. Ella comentó que puede valerse por sí misma para maquillarse, estudiar e incluso dar conferencias de motivación.

Gabriela Molina, una chica sin brazos representará al municipio de Nanchital en la competencia por ser la mujer más bella de todo el estado de Veracruz 2020. Esta noticia ha sido muy comentada por usuarios de México, Estados Unidos y España.

