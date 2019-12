Usuarios comparten ingeniosos regalos de sus amigos secretos [FOTOS]

Una navidad “chihuan”. Múltiples usuarios han compartido vía Facebook los ingeniosos detalles otorgados por sus respectivos amigos secretos. Esto provocó innumerables carcajadas al evidenciar el poco presupuesto que tienen algunos pero el muchísimo ingenio que se maneja en este ameno intercambio.

No se sabe con certeza el origen de esta dinámica, pero ya es una costumbre en escuelas y centros laborales. El característico “amigo secreto” consiste en sortear los nombres de todos los participantes y, uno por uno, ir sacando un papel con un nombre correspondiente. Esto, por supuesto, se debe mantener en secreto hasta el final del intercambio.

Algunos tienen la suerte de tener un amigo secreto que cumple muy bien su labor, pero este no es el caso de algunos desafortunados. Muchos de los participantes sugieren de antemano el regalo ideal para ellos; sin embargo, no siempre obtienen lo que desean y reciben una no tan grata sorpresa.

Múltiples internautas utilizaron Facebook para alzar su voz de protesta en contra de sus amigos secretos, mostrando los detalles que les obsequiaron; sin embargo, la reacción de la gente fue otra, ya que provocó innumerables risas causadas por los ingeniosos regalos.

Desde lápices, filtrantes de té, monedas de un sol, entre otros; son los regalos que se han visto en esta época navideña dentro del intercambio de regalos. En la galería, tenemos una recopilación de hilarantes detalles que usuarios de Facebook han compartido en sus perfiles.