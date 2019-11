Mujer regaña a su perro y este se rebela con graciosa reacción [VIDEO]

“Típica discusión de madre e hijo”. Así calificaron varios usuarios de Facebook un curioso video que muestra el hilarante episodio que protagonizó una mujer junto a su perro, cuando intentó regañarlo porque este “la estaba fastidiando mucho”.

El singular episodio quedó registrado en una divertida grabación que se ha hecho viral en Facebook y otras redes, al mostrar la peculiar respuesta del can hacia su dueña cuando esta lo reprendía.

En las imágenes, que ya tienen más de 600 000 reproducciones en Facebook, se observa a la mujer protagonista del clip gritando a su perro, de nombre “Rospy”, para que la deje de molestar. “¡Te estoy hablando! Es muy temprano para que empieces a fregar conmigo, Rospy”, le dice la mujer al can mientras levanta su mano derecha como una señal de advertencia.

No obstante, pese a los regaños y la clara expresión de furia de la mujer, el can no se queda atrás y, después de escucharla atentamente, le responde golpeándole el brazo con su pata izquierda.

Al ver la rebelde conducta del animal, la mujer le responde de la misma forma y le da pequeñas palmadas en su cuerpo, sin imaginar que el astuto can no se quedaría quieta y le contestaría de la misma forma, protagonizando una hilarante escena. “Pégame y te pego”, se le escucha decir a la mujer mientras se enfrenta a su mascota.

La divertida grabación no tardó en hacerse viral en las redes, causando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook, quienes compartieron las imágenes comparando el gracioso comportamiento del can con el de sus mascotas cuando son regañados.