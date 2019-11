Perro “habla” con su dueño por videollamada y su peculiar conducta conmueve a todos [VIDEO]

Un perro husky siberiano blanco ha conmovido a cientos de usuarios en Facebook durante las últimas horas, luego de que se difundiera un video que muestra su emotiva reacción al ver la cara de su dueño por una videollamada de celular.

El emocionante momento quedó registrado en una singular grabación que se ha hecho viral en Facebook y Twitter, y que muchos han calificado como una muestra más del amor incondicional de los perros con sus amos.

En las imágenes, que ya tienen más de 100 000 reproducciones en Facebook y Twitter, se observa el momento exacto en que el cuidador del can le enseña el celular con la imagen de su dueño a través de la videollamada y el animal reacciona inmediatamente al verlo y reconocerlo a través de la pantalla del móvil.

Como se ve en la grabación viral de Facebook, el dueño del perro lo saluda y lo llama por su nombre mientras que el animal empieza a aullar y ladrar al verlo.

El conmovedor episodio no tardó en hacerse viral en las redes, causando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook, quienes no dudaron en compartir las imágenes, destacando la emocionante reacción del can tras ver a su dueño por medio de una videollamada de celular.

Mira el video viral:

“Lo extraña mucho y le reclama por estar lejos de él”. “Su reacción al ver a su humano favorito es tan genial que lo amé”. “Son los mejores seres vivos que existe en la tierra. Mejor que nosotros los seres humanos, y siempre fieles a nosotros sin importar cómo le tratemos”. Estos fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de Twitter y Facebook tras ver y compartir el emotivo video.