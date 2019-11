Perro salva la vida de su dueña hasta 100 veces al día ante ataques de convulsiones

Un perro se ha convertido en el salvavidas de una joven de 20 años residente de Warrington (Reino Unido), quien padece de un trastorno por ataque no epiléptico (NEAD).

Lucy Brown tuvo que renunciar a su trabajo, abandonar la casa que compartió con su novio por cinco años y mudarse nuevamente con sus padres porque la enfermedad provoca que su cerebro se apague al azar y pierda el control de sus extremidades.

La joven señaló que ha perdido a varios de sus amigos porque no puede salir como cualquier persona de su edad, sin embargo, siempre tiene a su lado a su fiel mascota ‘Freddie’, un labrador de dos años que actúa como si estuviera entrenado cada vez que ella sufre de convulsiones.

En un solo día, Lucy puede sufrir hasta 100 ataques, pero está segura que su adorado perro siempre estará en el lugar adecuado para salvarle la vida. “Se queda a mi lado, me lame y me acaricia con la pata, hasta que me recupere”, contó a Metro UK.

La ciudadana inglesa aseguró que su perro es muy importante para ella porque la anima a salir adelante. Aunque no recuerda la primera vez que la ayudó, le contaron que cuando inició la enfermedad, el can corrió hacia ella y se acurrucó a su lado.

Lucy sufrió su primera convulsión cuando era adolescente, pero desaparecieron rápidamente. Sin embargo, a comienzos de 2019 se volvieron a presentar los padecimientos, por lo que los médicos le diagnosticaron que sufre del trastorno NEAD, que incluyen convulsiones y falta de control de la vejiga.

“Esto me hizo deprimirme. Incluso perdí mi trabajo. Todos siguen adelante con sus vidas y yo me detengo”, expresó Lucy, quien ha indicado, además que la enfermedad le “hace sentirse muy sola”. No obstante, 'Freddie’ se ocupa de salvar a su dueña cada vez que sufre alguna de estas conmociones, ya que sus padres trabajan durante el día.