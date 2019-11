“OK, boomer”, la frase viral que usan los millennials para callar a los mayores.

La frase viral “OK, boomer” ha inundado las redes sociales, es más, ahora existen memes sobre ello, los cuales son compartidos por los usuarios más jóvenes. Pero, pocos saben qué significa y cómo se originó.

La expresión está siendo usada por los denominados ‘millennials y centennials’ como símbolo de rebeldía y para etiquetar a los adultos que consideran “viejos”, especialmente aquellos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial o también llamados ‘baby boomer’.

Generaciones

El “Ok, boomer” ha ingresado al vocabulario de los más jóvenes y está siendo usado para expresar y remarcar una distancia generacional entre sus ideas y la forma de pensar de las personas nacidas entre 1946 y 1980.

Por ejemplo, en un intercambio de palabras en las redes sociales, un adulto critica el pensamiento de un chico de 21 años, por lo que este responde con la expresión “Ok, boomer” y con la frase da por terminada el pequeño lío.

Ok Boomer

¿Cómo nació el meme ‘OK, boomer’?

En octubre de este 2019, salió publicado un artículo en el diario The New York Times denominado 'OK Boomer’, que explica el origen de la frase.

La periodista Taylor Lorenz cuenta que la expresión se originó en respuesta a un hombre bastante mayor (baby boomer), quien lanzó el siguiente comentario en un video viral de TikTok: “Los millennials y la Generación Z tienen el síndrome de Peter Pan, nunca quieren crecer”.

Miles de adolescentes que se sintieron ofendidos armaron un cargamontón compartiendo diversas piezas de arte, según datan las búsquedas dentro de la red social china, con un ‘Ok, boomer’.

Por otro lado, la palabra que últimamente están usando los jóvenes denominados “millennials” y de la Generación Z en internet se hizo mediático cuando una legisladora neozelandesa de 25 años lanzó la frase para “callar” a su colega en pleno debate.

Ella se encontraba dando un discurso sobre el cambio climático en el Parlamento de su país cuando fue interrumpida por otro legislador bastante mayor.

Chlöe Swarbrick es el nombre de la política que contestó con un “OK, boomer” a otro legislador. Luego de este altercado, el término se hizo viral en las redes sociales.

¿Qué significa “OK, boomer”?

De acuerdo al portal Know Your Meme, la frase “OK, boomer” es una réplica despectiva que se usa a menudo para ignorar o burlarse de los 'Baby Boomers" y para quienes son percibidos como anticuados y necios.

¿Qué dijo la RAE sobre la expresión ‘OK, boomer’? Una usuaria le consultó a la institución sobre la singular término y esta fue la respuesta que recibió:

Significado de "OK, boomer", según la RAE

Memes más curiosos sobre “OK, boomer”

Las traducciones en español del ‘OK, boomer’ no se hicieron esperar en las redes sociales. La frase viral se convirtió en una especia de “sinónimo" de los siguientes memes: “Cállese, viejo lesbiano” o “Ya siéntese señora”.

Siéntese señor(a) es el equivalente de #okboomer en hispanoamericana. pic.twitter.com/dvtTrU8DWu — Rodolfo E. Vázquez (@rodolfoevp) November 11, 2019

Mi abuelo no me va a dejar herencia, le voy a decir #OkBoomer en navidad. — Valtiel (@lamascaposoiiyo) November 13, 2019

"Ok boomer", el nuevo "ya siéntese, señora" de los millennials, post-millennials, generación Z o lo que sea. Se ven tan tiernos diciendo todos lo mismo. #OkBoomer — Fat Bastard (@GordoMantecoso) November 14, 2019