Hombre capta la curiosa reacción de su perro al pasar debajo de puentes peatonales [VIDEO]

Un gracioso perro ha desatado miles de carcajadas en Facebook, luego de que su dueño compartiera una divertida grabación que muestra el peculiar comportamiento del can luego de pasar por debajo de los puentes peatonales mientras va en un carro al costado de su amo.

El gracioso episodio no pasó desapercibido por varios internautas, quienes compartieron las imágenes y las hicieron viral en Facebook.

El divertido video, que ya tiene miles de reproducciones en Facebook y Twitter, se observa al perro protagonista del clip agachando la cabeza cada vez que pasa debajo de un puente peatonal mientras su dueño, quien está manejando el vehículo, le da palmaditas en su espalda intentando calmarlo al percibir que quizá, su mascota, tiene miedo de la sombra generada por el puente.

La curiosa escena no tardó en hacerse viral en las redes, desatando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook, quienes destacaron la enternecedora conducta del can. En tanto, otros criticaron al dueño del perro y lo calificaron de irresponsable por llevarlo en el asiento delantero.

Mira el video viral:

“Jajajaja… Para que vean la inteligencia que no desarrollan los seres humanos”. “El perro no es tonto. Sabe que suele haber radares de la DGT en muchos puentes”. “Una pregunta, y que no se enfade nadie que os conozco, ¿está permitido llevar el perro ahí? Si está permitido, me parece una imprudencia de todas las maneras”. Estos fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de Facebook luego de ver el video viral.