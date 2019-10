Google Translate se burla de Mel Gibson con inesperado mensaje sobre su nombre [FOTOS]

Google Translate ha enfurecido a miles de fanáticos del famoso actor Mel Gibson, puesto que se reveló que la polémica herramienta de traducción arrojó un inesperado mensaje al colocar le nombre del famoso artista. Sus fans no perdonaron este ‘insulto’ y compartieron la publicación, la cual se hizo viral en países como México, España y Estados Unidos.

Mel Gibson, recordado por su brillante papel de William Wallace en ‘Corazón Valiente’ se ha vuelto tendencia y no precisamente por su reciente participación en la cinta ‘Entre la razón y la locura’. El famoso actor se ha vuelto la víctima de Google Translate, aplicativo que arrojó un polémico mensaje sobre el actor. ¿Qué sucedió exactamente? Sigue leyendo para estar al tanto de todo.

Google Translate está acostumbrado a generar todo tipo de insólitos ‘troleos’, luego de que sea consultado por algunos usuarios, quienes intentan traducir el nombre de un artista y logran descubrir extraños mensajes que arroja la aplicación.

Un fanático del famoso actor Mel Gibson quedó totalmente impresionado, puesto que al digitar el nombre del artista en dicho aplicativo, podrás obtener un increíble mensaje que ha dejado enfurecidos a miles de usuarios. Resulta que, si intentas traducir el nombre del artista en Google Translate, este arrojará un resultado totalmente distinto.

“Mill Gibson”, es el insólito mensaje que te aparecerá si colocas el nombre del actor en dicha herramienta de traducción. Es importante mencionar que esta no es la primera vez que Google Translate comete un ‘fail’ y trolea a algún actor famoso.

En la parte superior podrás revisar el insólito mensaje que arrojó Google Translate sobre el famoso artista, quien intente recuperar la fama con su más reciente participación en películas.

Mira el tráiler de ‘Entre la razón y la locura’, la última película de Mel Gibson

Google Translate canta ‘Chambea’ de Bad Bunny y es viral

Si hay algo por lo que se le conoce a Google Translate, además de sus innumerables errores de traducción, es que diversos youtubers lo utilizan para “destruir” populares canciones, la última de ellas fue “Chambea”, el más reciente tema del reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Si has escuchado la canción original de Bad Bunny, seguramente has notado que la letra es difícil de entender, cosa que no pasa con la versión cantada por Google Translate. Aquí te dejamos el video que es viral en las redes sociales.

Así suena ‘Clint Eastwood’ de Gorillaz cantado por Google Translate

Un curioso video de YouTube nos muestra cómo Google Traductor interpreta “Clint Eastwood” de Gorillaz; sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, Google Translate no “destruyó” la canción, sino que hizo un buen cover que está siendo bien aceptado por los miles de fanáticos de esta banda virtual de rock alternativo.

Aunque ya no gozan de la misma popularidad que tuvieron hace algunos años, este “cover” hecho por Google Translate ha vuelto a poner a Gorillaz en boca de todo el mundo, incluso de los fans peruanos que esperan uno de sus shows en nuestro país.

Google Translate hace divertida interpretación de “Movimiento naranja”

Google Translate tiene una nueva “víctima”, en esta ocasión cantó la canción viral del momento, nos referimos a “Movimiento naranja”, el spot publicitario de un partido político de México que tiene como protagonista a Yuawi López, un niño que en pocos días se ha ganado miles de seguidores en YouTube.

Aprovechando la popularidad de este tema, un usuario de YouTube decidió que Google Translate cantara la canción del “Movimiento Naranja” y su video ya tiene miles de reproducciones en esta plataforma.

Google Translate canta opening de Digimon

Google Translate vuelve a sorprender a sus usuarios con una insólita versión de un conocido tema de anime, nos referimos a ‘Digimon’. Se trata de “Si tú lo deseas”, opening del popular programa que ha traído recuerdos de infancia a muchos.

“Yo solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal”, dice la letra de la canción de ‘Digimon’, cantada por la voz robótica del Google Translate.