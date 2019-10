Joven capta a su perro moviendo su cabeza de forma curiosa al ritmo de hip hop [VIDEO]

Un talento oculto. A diario, se comparten videos virales en la red social de Facebook y los protagonistas principales son los animales que conquistan a los usuarios por sus ocurrencias. En esta oportunidad, un perro se movió de manera peculiar al escuchar una canción de hip hop.

Un muchacho debía ayudar con las labores en la empresa de su familia y por esta razón tuvo que dejar a su can recién adoptado en una enorme caja, con la finalidad que no escape. Sin embargo, se llevó tremenda sorpresa cuando colocó una música en la radio.

Mientras realizaba los trabajos, el chico puso varias canciones de los años 80 para pasar un momento entretenido y no aburrirse, pero hubo un detalle que llamó su atención y sacó su celular para grabar la escena subiéndose a Facebook.

Tal como se aprecia en las imágenes de Facebook, el perro se desplazaba dentro de la caja con singulares pasos de baile al ritmo de la canción ‘Jump Around’ interpretada por el grupo House of Pain, entretanto, el muchacho no podía contener la risa por la acción de su mascota.

“Todos queremos un perrito así”, colocaron en la descripción de las imágenes que fueron divulgadas por la página de Facebook llamada Telehit, donde obtuvieron más de 200 mil reproducciones y se volvió tendencia en cuestión de horas.

“¡Qué divino! Tan grande es la energía que tiene y como lo demuestra”, “se parece a mi mascota”, “es un animal tierno”, “da risa como se mueven sus orejas”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en el video viral publicado en Facebook.