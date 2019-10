Google Translate se burla de Kristen Stewart con increíble resultado sobre ella [FOTOS]

Google Translate vuelve a generar polémica en redes sociales, luego de descubrirse que ´troleó' de la peor forma a Kristen Stewart, la famosa actriz que actualmente forma parte del elenco de la cinta los ‘Ángeles de Charlie’. El aplicativo arrojó un insólito resultado al escribir el nombre de esta artista y el hecho se viralizó en países como México, España y Estados Unidos.

La joven actriz, quien se hizo famosa por su papel en la saga Crepúsculo, se ha convertido en la nueva víctima del polémico Google Translate, aplicativo que arrojó un insólito mensaje sobre la joven. ¿Qué pasó exactamente? Sigue leyendo para saber todo al respecto.

Kristen Stewart, la reconocida actriz que debutará como la nueva integrante de los ‘Ángeles de Charlie’, se ha vuelto tendencia en redes sociales y no precisamente por su desempeño en esta nueva producción, sino debido a la insólita troleada que le hizo Google Translate, el cual arrojó un insólito mensaje sobre ella.

Si bien es cierto esta no es la primera vez que sucede este tipo de polémica con Google Translate, lo cierto es que esta vez los fans de Kristen Stewart no toleraron el hecho y reportaron este insólito hecho en redes sociales como Facebook y Twitter, en los cuales el hecho no tardó en volverse tendencia.

¿Qué arrojó Google Translate sobre Kristen Stewart? Pues bien, si intentas traducir el nombre de la artista en dicha plataforma podrás obtener el siguiente mensaje: “Christian Stewart”, un nombre totalmente diferente al de la joven actriz y modelo.

El hecho no pasó desapercibido por los fans de la actriz y ahora ya es tendencia en redes sociales de países como México, España y Estados Unidos. En la parte superior podrás revisar el mensaje que arrojó Google Translate sobre Kristen Stewart.

¿Cómo usar Google Translate? Aquí te lo contamos

Google Translate canta ‘Chambea’ de Bad Bunny y es viral

Si hay algo por lo que se le conoce a Google Translate, además de sus innumerables errores de traducción, es que diversos youtubers lo utilizan para “destruir” populares canciones, la última de ellas fue “Chambea”, el más reciente tema del reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Si has escuchado la canción original de Bad Bunny, seguramente has notado que la letra es difícil de entender, cosa que no pasa con la versión cantada por Google Translate. Aquí te dejamos el video que es viral en las redes sociales.

Así suena ‘Clint Eastwood’ de Gorillaz cantado por Google Translate

Un curioso video de YouTube nos muestra cómo Google Traductor interpreta “Clint Eastwood” de Gorillaz; sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, Google Translate no “destruyó” la canción, sino que hizo un buen cover que está siendo bien aceptado por los miles de fanáticos de esta banda virtual de rock alternativo.

Aunque ya no gozan de la misma popularidad que tuvieron hace algunos años, este “cover” hecho por Google Translate ha vuelto a poner a Gorillaz en boca de todo el mundo, incluso de los fans peruanos que esperan uno de sus shows en nuestro país.

Google Translate hace divertida interpretación de “Movimiento naranja”

Google Translate tiene una nueva “víctima”, en esta ocasión cantó la canción viral del momento, nos referimos a “Movimiento naranja”, el spot publicitario de un partido político de México que tiene como protagonista a Yuawi López, un niño que en pocos días se ha ganado miles de seguidores en YouTube.

Aprovechando la popularidad de este tema, un usuario de YouTube decidió que Google Translate cantara la canción del “Movimiento Naranja” y su video ya tiene miles de reproducciones en esta plataforma.

Google Translate canta opening de Digimon

Google Translate vuelve a sorprender a sus usuarios con una insólita versión de un conocido tema de anime, nos referimos a ‘Digimon’. Se trata de “Si tú lo deseas”, opening del popular programa que ha traído recuerdos de infancia a muchos.

“Yo solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal”, dice la letra de la canción de ‘Digimon’, cantada por la voz robótica del Google Translate.

La “Cumbia del Marcianito” fue cantada por Google Translate

¿Has escuchado la “Cumbia del Marcianito 100% real”? Google Translate cantó, con su peculiar voz, esta pegajosa cumbia compuesta por el músico argentino Antonio Ríos y el resultado de este experimento es una canción tan épica que se ha vuelto viral en las redes sociales, especialmente en Facebook, Twitter y sobre todo YouTube. ¡Tienes que escucharla!

Aunque la mayoría de cibernautas la conoce como la “Cumbia del Marcianito”, lo cierto es que esta canción que acaba de interpretar Google Translate se llama “Nunca me faltes” y es una cumbia muy popular en Argentina, aunque gracias al “meme” se viralizó en toda Latinoamérica.

Google Translate canta tema de Dragon Ball GT

Aunque a la mayoría de fans de Gokú no le gustó esta saga, que no fue creada por Akira Toriyama, nadie puede negar que Dragon Ball GT tiene uno de los mejores opening, el cual acaba de ser parodiado por Google Traductor, cuyo nombre oficial es Google Translate.

¿Cómo es eso posible? Quizás no te hayas dado cuenta, pero Google Translate posee una función con el que puedes hacerlo “hablar”, esto con la finalidad de escuchar la correcta pronunciación de una palabra o frase.

Google Translate interpreta tema de Titanic y resultado es viral

Google Translate ha vuelto a “destrozar” una canción popular, en esta ocasión la “víctima” del traductor de Google ha sido “My Heart Will Go On”, nombre original de la canción de Titanic que hizo popular a Celine Dion hace algunos años. ¿La recuerdas?

A diferencia de otros videos similares, en esta ocasión Google Translate no “cantó” el tema de Titanic, sino que tradujo la letra de “My Heart Will Go On” a varios idiomas, dando como resultado una canción sin sentido.

Google Translate interpreta “Gangnam Style” y curiosa versión se viraliza

Google Translate se ha vuelto “famoso” en las redes sociales por dos razones: sus recurrentes errores de traducción y su forma de interpretar, y en ocasiones “destruir”, canciones de moda, en esta ocasión le tocó el turno al “Gangnam Style”, el tema que llevó a la cima a PSY y que en Latinoamérica se le conoció como el “Baile del Caballo”.

Aunque ya no es tan popular como hace algunos años, lo cierto es que el “Gangnam Style” del cantante surcoreano PSY fue durante mucho tiempo el video con más reproducciones en YouTube, puesto que ahora ocupa “Despacito” de Luis Fonsi, que también ha sido cantado por Google Translate.