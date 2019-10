Señora oye extraños ruidos en su casa, revisa y encuentra a su perro ‘trapeando’ [VIDEO]

Sonreirás. Miles de usuarios en las redes sociales, sobre todo Facebook, no han parado de reír, tras ver un video viral en el que el protagonista es un perro, que fue encontrado por su dueña, mientras ‘trapeaba’ la casa. El can había botado su plato de agua al suelo y para no ser regañado mordió un palo con un trapo para limpiarlo. El clip se ha vuelto tendencia en México, España y Estados Unidos. ¿Ya lo viste? Aquí te lo dejamos.

Lomitos Unidos, la página de Facebook que compartió el video, no brindó muchos detalles sobre este viral; sin embargo, eso no impidió que las imágenes se vuelvan tendencia en las redes sociales e hicieran reír a miles de personas. ¿Por qué? Te lo contamos.

Según la autora del video, que tiene más de 547 millones de reproducciones en Facebook, escuchó un extraño ruido que provenía de la entrada de su casa, por lo que fue a ver qué pasaba, sin imaginar que terminaría descubriendo algo impactante.

Al parecer, su perro llamado ‘Kira’ había botado su plato con agua y como no quería que le llamen la atención, cogió el trapeador de su dueña y comenzó a secar el piso, lo que generó risas a la mujer que grababa el video y que lo publicaría en Facebook.

El material audiovisual fue compartido por miles de cibernautas en Facebook, quienes no dudaron en compartir las imágenes y dejar un gracioso comentario donde felicitan al simpático perro.

“Como me gustaría tener un perro así”, “Qué simpático lomito, se preocupa por su dueña”, “Ojalá mi mascota viera este video y vea lo que tiene que hacer cuando ensucia mi casa”, son algunos de los comentarios que los usuarios de Facebook hicieron en este viral.

Te dejamos el video viral publicado en Facebook que se ha vuelto tendencia en las redes sociales y que ha dejado con la boca abierta a miles de personas. No puedes perdértelo por nada del mundo.

