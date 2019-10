Pájaro es detenido por la Policía al ser “cómplice” del robo a una tienda

Un pajarito se ha vuelto tendencia en Instagram, tras viralizarse su historia. El pequeño animal fue “arrestado” por la policía de Utrech, Países Bajos, tras encontrarse en el hombro de su dueño, cuando este fue detenido por robar una tienda.

El ave permaneció durante una noche en la comisaria, mientras se aclaraba la situación de su propietario. En lo anecdótico del hecho, los agentes le colocaron una porción de pan y un poco de agua en su celda, según informó en la cuenta de su red social la Policía local.

Las autoridades, además, aseguraron que “el pájaro no ha sido interrogado y, hasta donde sabemos, no es culpable de ningún cargo”. La publicación rápidamente generó reacciones de los usuarios que pedían que liberarán al pequeño animal o preguntaban cuál sería su condena.

Pájaro fue detenido en una comisaría en Alemania. Foto: Instagram

“Este pájaro estaba en el hombro de un ladrón que arrestamos por robar una tienda. Como no tenemos una jaula, no había otro lugar donde pudiera quedarse que no sea la celda. Su dueño estuvo de acuerdo con esto”, informó la Policía a través de su cuenta de Instagram.

La mencionada publicación, a pesar de haber sido subida el último jueves 26 de setiembre, cuenta ya con más de 3700 reacciones, y ha vuelto a ser tendencia tras ser difundida por distintos medios.

La prensa local informó que la mascota y el hombre finalmente fueron liberados al no encontrarse elementos de convicción que los asocien con el delito por el cual fueron “acusado”.