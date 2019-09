Mujer graba su dramática caída de una cascada de 15 metros y cuenta su testimonio [VIDEO]

Ha sido calificado como uno de los videos más impactantes de YouTube en lo que va del año, y no es para menos. Estamos hablando de la aterradora grabación que compartió hace unos días una joven deportista y que muestra la trágica experiencia que vivió durante una excursión con unos amigos en una cascada de Snow Lake Trail, Estados Unidos.

Como si se tratara de una escena sacada de una película, el dramático episodio quedó registrado en video con el celular de la propia protagonista del incidente, Heather Frieses, quien lo ha compartido en YouTube y otras redes para mostrar los terribles momentos que vivió tras caer por una cascada de 15 metros de altura.

Sí, así como lo lees, pese al terrible accidente, la mujer, quien iba grabando su recorrido por el montañoso lugar con su celular, logró captar el dramático momento en el que una mala pisada sobre una piedra resbalosa hace que pierda el equilibrio y caiga abruptamente de la cascada de 15 metros a la que se acercó para verla a mayor detalle.

El terrible incidente ocurrió el 27 de febrero de 2016, pero fue hasta hace unos días que la protagonista del clip publicó la grabación en YouTube, donde se hizo viral rápidamente.

“Honolulu, Hawái, EE. UU. "Mi nombre es Heather Friesen, y esta es la caída que cambió mi vida para siempre. Una semana antes de mi temporada de voleibol de playa en la Universidad de Hawái, subí al cráter Ka’au Sendero con algunos amigos. Tras esta caída de una cascada de 50 pies, sufrí 10 costillas rotas, un pulmón colapsado, una escápula fracturada y algunas heridas profundas. Me sacaron en avión y luego me operaron para colocarme las costillas. Había otros antes que yo que habían caído del mismo lugar y murieron, y sé que Dios me salvó la vida ese día. Ahora estoy jugando al voleibol de playa profesionalmente, sin dolor y con una fe fortalecida en la gracia eterna de Dios. También es ahora mi objetivo de glorificar a Dios con mi forma de jugar voleibol”, contó la joven cómo descripción de su video, que fue compartido por la página de YouTube ViralHog.