iPhone 11: miles se burlan del nuevo teléfono de Apple con crueles memes [FOTOS]

Luego de varios meses de espera, finalmente Apple presentó su nuevo teléfono el iPhone 11, el cual posee una cámara dual, uno estándar y otro panorámico, con un sensor de 12 MP. Sin embargo, esta nueva ‘joya’ de la compañía no se salvó de los crueles memes, los cuales fueron lanzados por miles de usuarios de Facebook y Twitter.

Este año Apple decidió lanzar su nuevo teléfono iPhone 11 en el evento ‘By innovation only’, el cual se realizó en el Teatro Steve Jobs en Cupertino, California, Estados Unidos y ha sido transmitido por YouTube. Miles de usuarios ya conocen el aspecto del nuevo terminal y no han perdido la oportunidad de lanzar todo tipo de curiosos memes, los cuales se han hecho viral.

El nuevo iPhone 11 lanzado por Apple hace solo algunas horas está provista de un cuerpo de vidrio resistente y una estructura 3D en la parte de la cámara. Este nuevo equipo posee dos cámaras posteriores, ambas con sonsores de 12 MP. Sin embargo, esto no es todo ya que además el teléfono viene con un procesador A13 Bionic de Apple y posee una autonomía superior al ya conocido iPhone XR.

Sin embargo, esto no es todo ya que además se anunció que este nuevoiPhone 11 tendrás dos versiones mejoradas las cuales son el iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, con una pantalla de 5.8 y 6.5 pulgadas respectivamente. Sin embargo, esto no es todo ya que estas versiones mejoradas poseerán un sistema de triple cámara.

Como era de esperarse, en Facebook y Twitter los memes de este nuevo iPhone 11 no se hicieron esperar, esto en gran parte al nuevo 'aspecto’ que tiene y el excesivo costo de estos teléfonos, los cuales oscilan entre los 699 dólares hasta los 1099 dólares, dependiendo de la versión que elijas.

Miles de usuarios de Facebook aprovecharon la oportunidad para burlarse de este aspecto con hilarantes memes, los cuales abundan en las redes sociales. ¿No lo crees? En la parte superior te dejamos algunos de las más graciosas imágenes, las cuales se han popularizado en redes sociales. Para poder ver las imágenes deberás deslizarlas de derecha a izquierda.

Sin embargo, Twitter no es la única red social en la que abundan estos memes. Aquí algunas de las más graciosas.

Todos nosotros cuando presentaron el diseño del #iPhone11 aunque ya se había filtrado hasta en televisión abierta. XD #AppleEvent pic.twitter.com/QbvXPM79e6 — Charlypi (@CharlyPi) September 10, 2019