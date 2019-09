Google Translate: Verónica Castro es víctima de traductor con polémico resultado y fans sacan su furia [FOTO]

Verónica Castro se encuentra en el ojo de la tormenta, luego que la conductora mexicana Yolanda Andrade diera por hecho que fue con la actriz con quien se casó simbólicamente hace unos años, en Europa. Tras el incidente, miles de usuarios escribieron su nombre en Google Translate, sin imaginar que el traductor la ‘trolearía’ de la peor forma. El polémico resultado se volvió viral en México, España y Estados Unidos.

Luego de las series de especulaciones que se armó en torno a la vida sentimental de la cantante, Verónica Castro rompió su silencio y negó que sea ella la mujer con la que Yolanda Andrade se casó simbólicamente hace años en Ánsterdam. “Nunca me he casado, si no lo hice con los padres de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda”, desterrando la idea de ser lesbiana.

La protagonista de la primera temporada de “La Casa de las Flores” reveló que sus hijos no le han dicho sobre ese tema; sin embargo, no le parece gracioso que la involucren en esto a sus 67 años de edad. Por tal motivo, un usuario de Google Translate decidió buscar en Internet noticias sobre su cantante favorita y encontró un texto en inglés.

Inmediatamente, el joven no dudó en utilizar la aplicación de Google Translate para traducir el texto, pero en el nombre de Verónica Castro encontró un grave error que le hizo perder la paciencia. Por tal motivo, el usuario no dudó en compartir el polémico resultado en Facebook, el cual provocó la ira de miles de usuarios.

“Nicola Castro” es la palabra que arrojó Google Translate para ‘trolear’ a la protagonista de “Rosa salvaje” en el idioma urdu al español. De inmediato, sacaron varias capturas de pantalla a la aplicación para publicarlo en redes sociales.

¿Verónica Castro se casó con Yolanda Andrade en Ámsterdam?