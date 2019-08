Facebook viral: mujeres juegan a la resbaladilla por primera vez, sin imaginar que pasarían vergüenza [VIDEO]

Trágico desenlace. A través de Facebook, un video viral registró el doloroso accidente que sufrió un grupo de amigas luego de subirse a una inofensiva resbaladilla y sufrir un terrible accidente que arrancó más de una carcajada a miles de usuarios en las redes sociales, especialmente en México, España y Estados Unidos.

La grabación viral de Facebook empezó con las tres mujeres en la cima de una resbaladilla a punto de dejar caer su cuerpo por la gravedad del juego; sin embargo, las chicas jamás imaginaron que serían las protagonistas de un divertido bloopers.

En primer lugar, le tocó el turno a una mujer, quien con mucha dificultad se levantó de la resbaladilla para evitar el peso de su amiga que venía con fuerza desde lo alto del juego recreativo. Sin embargo, la segunda chica no vivió la misma suerte, ya que terminó aplastada por la tercera integrante.

Las risas de sus protagonistas en el divertido video viral de Facebook no se hicieron esperar, donde afortunadamente se les puede apreciar que el peculiar accidente no pasó a mayores. Además, miles de usuarios en las redes sociales no desaprovecharon la oportunidad para burlarse del aparatoso accidente.

Mira el video viral de Facebook:

“Eso es diversión”, “hasta a mí me dolió”, “previsible”, escribieron los usuarios en Facebook.

Aquí te dejamos el video original compartido en Facebook y Twitter