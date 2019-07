YouTube viral: Luisito Comunica regala su automóvil a uno de sus suscriptores por insólito motivo [VIDEO]

Miles de usuarios de YouTube quedaron más que sorprendidos tras observar el más reciente video que compartió el influencer mexicano Luisito Comunica, quien se lució regalando su vehículo, el cual lo acompañó durante tanto tiempo y con el que grabó varios videos para su canal.

El Bvochido, es un emblemático automóvil que Luisito Comunica lució en varios videos de YouTube; sin embargo, luego de varios años de estar juntos, el influencer decidió regalar a su ‘amigo’ a uno de sus suscriptores. El joven se tomó el tiempo para hablar de qué había pasado realmente y reveló el verdadero motivo por el que decidió alejarse de tan querido objeto.

Como era de esperarse miles de usuarios lanzaron todo tipo de publicaciones, videos y hasta canciones para poder ser acreedores a tan lujoso premio, el cual sería entregado personalmente por Luisito Comunica. Sin embargo, lo que muchos usuarios de YouTube no sabían es el verdadero motivo por el que el joven influencer decidió tomar esta difícil decisión.

Tal como lo comentó Luisito Comunica en su más reciente video de YouTube, desde hace más de un año él no puede manejar el ‘Bvochido’ debido a la ajetreada vida que lleva, la cual le permite viajar por todo el mundo. Además, mencionó que no ha podido darle el mantenimiento adecuado y por ello desea que alguien lo pueda realizar, puesto que él no podrá hacerlo por un buen tiempo.

Luisito Comunica mostró en YouTube al flamante ganador de este premio, quien resultó ser un fanático antiguo, quien lo ayudó en algún momento cuando más lo necesitaba. ‘Marquinho’, nombre de este joven afortunado, se lució muy alegra y no pudo contener la emoción por recibir este flamante vehículo, el cual tiene mucho valor sentimental para el joven influencer mexicano.

“Nos despedimos del Bvochido, siento que me estoy despidiendo de un personaje del canal, del cual seguramente se encariñaron muchas personas”, mencionó el joven Luisito Comunica en YouTube, red social en la que miles de usuarios lo felicitaron por tomar esta decisión, la cual benefició a uno de los millones de seguidores con los que cuenta el joven mexicano.