Facebook viral: niño habla con reportero de sus vacaciones y su mamá pasa vergüenza por inesperada respuesta [VIDEO]

Un intrépido niño ha causado miles de carcajadas en Facebook y otras redes, luego de protagonizar un gracioso momento durante una entrevista en vivo para un canal de televisión. El menor no pudo ocultar sus emociones y lanzó una inesperada respuesta que terminó avergonzando a su mamá.

El peculiar momento quedó registrado en un divertido video y no tardó en hacerse viral en las redes, desatando diversas reacciones entre los internautas.

La graciosa escena, que ya tiene miles de reproducciones en Facebook y Twitter, ocurrió en México, cuando un reportero se topa con un menor de edad, acompañado de su mamá, en una vía pública, y empieza a preguntarle sobre su estado ahora que está de vacaciones.

“¿Estás de vacaciones en la escuela?, le pregunta el periodista al pequeño, quien le responde afirmativamente con una sonrisa mientras su mamá le da una pequeña palmadita en la espalda pidiéndole que contestara bien.

No obstante, parece que el menor no escucha la advertencia de su progenitora y se deja llevar sus emociones protagonizando un bochornoso momento para ella durante la entrevista en vivo.

“Bien, feliz… No me gusta la escuela, la odioo”, responde efusivamente el niño cuando el reportero le pregunta cómo se siente ahora que está de vacaciones. La intempestiva respuesta del menor desató carcajadas en el periodista y en algunas personas que se encontraban a su alrededor, mientras que su mamá se agacha para decirle “cállate, no seas grosero”, con una clara expresión de vergüenza.

El gracioso ‘blooper’ desató varias carcajadas en los usuarios de Facebook, quienes felicitaron al niño por su sinceridad para expresar sus emociones con total espontaneidad. “Si saben cómo soy para que me preguntan”, se lee en uno de los comentarios que dejó un usuario luego de ver el divertido clip.

Mira el video viral de Facebook