Facebook viral: gato finge su muerte, sin imaginar lo que haría su dueña para “resucitarlo” [VIDEO]

Divertido desenlace. Un video de Facebook mostró el instante en que una mujer buscó a su tierno ‘gatito’ por toda la casa para regañarlo por una travesura, sin imaginar que lo encontraría disfrutando de una profunda siesta en su escalera. Cuando la dueña se dispuso a despertar a su felino para reprenderlo por su actitud, este no reaccionó ante ningún estimulo y ella pensó lo peor. El clip se volvió viral en México, España y Estados Unidos.

La grabación viral en Facebook registró la insólita reacción de la dueña cuando vio que su pequeño gato no despertaba ante ningún brusco movimiento que sometía a su cuerpo peludo. “Zeilor, no me asustes; no manches, ya se murió” fueron las trágicas palabras que lanzó la mujer mexicana tras romper en llanto.

Drástica medida

Totalmente desesperada, la mujer creyó que su gato perdió el conocimiento producto de un golpe o enfermedad que no había sido detectado a tiempo. “No está respirando, Zelor” dijo en sollozos su dueña, quien no dudó en propinarle una fuerte sacudida para “resucitarlo”; sin embargo, la verdad salió inmediatamente a la luz.

La dramática escena de Facebook sacó a relucir que el felino todo el tiempo se hizo el muerto para no recibir los regaños de su dueña. Sin embargo, cuando fue víctima del brusco movimiento echó a perder su grandiosa actuación.

Por otro lado, miles de usuarios en Facebook ovacionaron la picardía del felino después de derramar unas lágrimas por su supuesta muerte; sin embargo, hubieron otros que pusieron en tela de juicio la dramatización del gato para evitar unos cuantos regaños de su dueña, ya que lo atribuyeron a un profundo sueño.

“El gatito no fingió su muerte, simplemente estuvo profundamente dormido” “desconectado totalmente de este mundo”, “realmente estuve a punto de llorar, pensé que estaba muerto”, “se murió, triste”, se puede leer en las redes sociales. El video viral fue compartido en Facebook por la página LADbible, el cual recibió más de 7 millones de reproducciones, 500 compartidos y decenas de comentarios.

