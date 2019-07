Facebook viral: deja a su perro solo y al regresar queda ‘en shock’ por lo que este había hecho [VIDEO]

Atónita. Así quedó una mujer cuando entró a su cuarto -después de haber estado fuera de casa por unas horas- y vio a su perro en una aterradora situación que no podía creer. La mujer grabó la insólita escena y la compartió en Facebook y otras redes, donde no tardó en hacerse viral.

Según contó la mujer protagonista de la grabación viral de Facebook, tuvo que dejar a su perro solo en casa porque tenía mucha urgencia en salir, sin embargo, nunca imaginó que, al regresar, vería una espantosa escena protagonizada por el can dentro de su cuarto. Un desconcertante momento que la dejó ‘boquiabiabierta’ por un momento sin dar crédito a lo que acababa de ver.

Las imágenes, que ya tienen más de 35 000 reproducciones en Facebook, causaron diversas reacciones y un sinfín de comentarios entre los internautas, quienes expresaron su asombro luego de ver el curioso clip, señalando que nunca habían presenciado algo similar. ¿De qué se trata?

La grabación, publicada por la página de Facebook “ElRellano”, muestra el momento exacto en que la mujer protagonista del clip entra a su cuarto y se topa con una espeluznante escena protagonizada por su perro, por la que empieza a lanzar algunos gritos de terror lamentando haberlo dejado solo.

Como se observa en el clip viral de Facebook, el cuarto de la mujer estaba totalmente destrozado. La ropa se encontraba en el suelo despedazada al igual que las cortinas de las ventanas. Por si fuera poco, el colchón de la cama estaba completamente roto, pero no solo eso, la mujer enfoca el control de su televisor para mostrar que también había sido destruido nada menos que por su perro, de nombre “chico”.

Tal como se escucha en la grabación, la dueña del can no podía creer el tremendo desastre que había causado el animal en cuestión de horas, y solo atinaba a gritar al cachorro, que rápidamente adopta una conducta sumisa al ver la enfadada reacción de su dueña.

Las imágenes no tardaron en hacerse viral en Facebook, causando un sinfín de comentarios por parte de los usuarios. “Me rio porque no es mi perro, si fuera mío me da un infarto”, comentó una de las internautas luego de ver el video.

Mira aquí el video viral de Facebook:

Perro no quiere irse de parque y realiza tremendo“berrinche” para no regresar a casa [VIDEO]

Un engreído cachorro causó gran furor en Facebook y varias redes sociales, luego que se convirtiera en el protagonista de un video viral en el que aparece realizando todo un ‘show’, en una calle porque no quería regresar a su casa. El curioso comportamiento del can ha provocado varias reacciones en México, España y Estados Unidos.

El peculiar momento quedó registrado por algunas personas que se encontraban en el mismo parque, quienes no perdieron la oportunidad para grabar la curiosa escena y la compartieron en Facebook.

En las imágenes, que fueron compartidas por la página de Facebook “Ladbible”, se observa a una mujer caminando con dos perros sujetados a una correa en un parque. No obstante, la insólita conducta de uno de estos llama la atención de algunos transeúntes.