Se hizo público el video eliminado de Gerardo Pe donde responde las acusaciones de Dafoseka

¿Qué le dijo? Por medio de YouTube miles de usuarios fueron testigos de la respuesta que dio ‘Gerardo Pe’ a su ex amigo Daonseka, luego de las severas acusaciones que hizo a través de su canal ‘De Barrio’, con el que juntos empezaron su camino a la fama.





Hace algunos años, se formó el canal ‘De Barrio’ por YouTube, cuyos protagonistas principales, Gerardo Vásquez, alias ‘Gerardo Pe’ y Fernando Dafonseka, hicieron reír a miles de internautas. Sin embargo, el primero de ellos decidió alejarse del gran proyecto y comenzó la polémica.

Los miles de suscriptores de ‘De Barrio’ jamás supieron los verdaderos motivos de la separación de los dos protagonistas, ya que ninguno de ellos se atrevía a decir algo del asunto.

No obstante, esto cambió cuando Gerardo Vásquez, hace unos meses, dijo en una entrevista las causas de su separación. ‘Dafonseka’ salió pocos días atrás, al fin, a dar su versión y lo hizo revelando cosas íntimas de su excompañero.

La respuesta de ‘Gerardo Pe’ no se hizo esperar, pero habría eliminado su video, sin embargo, un canal de YouTube publicó el clip en donde el ex ‘De Barrio’, quiso zanjar el tema de una vez diciendo que no se metan con él ni con alguien de su familia, debido a que “no son nadie para hacerlo”.

Asimismo, le dijo a Dafonseka, que lo que hizo era un delito ya que no podía mostrar chats ni audios personales, entre otras cosas.

Miles de usuarios de YouTube que han seguido las declaraciones de cada uno de los excompañeros, esperan la respuesta de ‘Dafonseka’, tras viralizarse el supuesto video eliminado de ‘Gerardo Pe’.

Clásicas de ‘combi’

Lejos de la polémica, tanto Dafonseca como ‘Gerardo Pe’, realizaron divertidos videos junto a sus amigos, en los que destaca las ‘Clásicas de combis’, que tuvo millones de reproducciones y al que varios usuarios aseguran que es su mejor clip.