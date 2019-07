Pareja presume vacaciones en EEUU, pero detalle en la foto revela su mentira [FOTOS]

Una pareja se ha convertido en el hazmerreír de las redes sociales, luego de que usaran Facebook para presumir sus vacaciones en Estados Unidos; sin embargo, un detalle en sus fotos reveló que todo se trataba de una mentira. La historia de estos jóvenes se viralizó en varios países, como México y España.

Todo comenzó cuando la chica, quien tiene miles de seguidores en Facebook e Instagram, publicó una foto junto a su pareja, con quien supuestamente había ido de vacaciones a una playa de Los Ángeles, en California, Estados Unidos.

“Baywatch”, esta fue la breve descripción que la chica escribió en su foto de Instagram, la cual tuvo muchos ‘me gusta’ en las redes sociales, debido a un detalle que se volvió viral y que nadie hubiera imaginado.

Como podrás apreciar en la imagen, que ha sido compartida por varias páginas de Facebook, la joven y su pareja aparecen con su ropa de baño color rojo, como si en realidad fueran salvavidas.

La fotografía que se viralizó en Facebook muestra también el lugar en el que supuestamente se captó la imagen, el cual supuestamente era la playa ‘Venice Beach’, ubicada en la ciudad de Los Ángeles.

La pareja creyó que había engañado a sus amigos de Facebook; sin embargo, si haces zoom en la imagen podrás notar un pequeño detalle que pasó desapercibido para muchos y que mostró las mentiras de estos jóvenes.

Si no te diste cuenta de este peculiar detalle que causó risas en Facebook, entonces no dudes en revisar nuestra galería, tan solo debes deslizar la imagen principal hacia la izquierda. No puedes perdértelo.