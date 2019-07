Se burlan de programa chileno que grabó un sketch pensando que su selección ganaría a Perú [VIDEO]

Quedaron en ridículo. Un conocido programa chileno de espectáculos se convirtió en blanco de burlas por parte de miles de televidentes e internautas, quienes criticaron el espacio a través de las redes sociales, más puntualmente en YouTube, luego que trascendiera que fue editada una escena festejando la supuesta victoria de ‘La Roja’ frente a Perú, un resultado que no se dio, ya que los dirigidos por Ricardo Gareca golearon 3 a 0 a la selección mapocha y clasificó a la final de la Copa América 2019.

Según detalla Biobiochile, el programa transmitido por la Televisión Nacional de Chile (TVN) se llama ‘No culpes a la noche’ y es conducido por Katherine Salosny y Cristián Sánchez.

Al parecer, los productores del programa estaban tan seguros del triunfo de la selección chilena que decidieron grabar dos introducciones, en una de ellas veíamos a los conductores y otros invitados llenos de emoción.

En YouTube no puede hallarse este video, ya que fue desechado; sin embargo, queda una foto que evidencia la grabación, incluso el editor del espacio televisivo confirmó luego la existencia de dos intros.

“No podíamos perdernos la actualidad, entonces lo que hicimos fue grabar dos presentaciones. Una con que Chile ganó, todos con banderas y en la otra ‘ohhhhh, perdimos’, e hicimos el empalme con el video de Kramer sobre la selección”, señaló Marcelo Saavedra, editor del programa.

Aunque el video posiblemente nunca salga a la luz, mucho menos sea publicado en YouTube, el editor del programa reveló las palabras que usaron los conductores para referirse a este triunfo chileno.

“Estamos todos muy contentos, el país vuelto loco porque estamos, escuchen bien… en nuestra tercera final consecutiva”, señaló Sánchez en esta introducción. “Se nos viene el partido con Brasil este domingo a las 4 de la tarde”, sostuvo Salosny.

Te dejamos el resumen del encuentro entre Perú versus Chile que fue publicado en YouTube y que muestra los tres goles que la ‘bicolor’ le metió a la selección mapocha, logrando así el ansiado pase a la final de la Copa América 2019.

