Facebook viral: Perrito con 'discapacidad' conmueve a todos al dar increíble lección de vida [VIDEO]

La increíble hazaña de un perrito se ha hecho viral en Facebook y las demás redes, al representar un ejemplo de superación para todas las personas que tienen o creen tener algún obstáculo en sus vidas, según refirieron varios internautas tras ver las conmovedoras imágenes del can.

Fue un transeúnte quien captó la increíble actuación del can en la calle y la difundió en redes sociales. Como se ve en la grabación, el perro, que no tiene sus patitas delanteras, espera que pasen algunas personas para cruzar la pista saltando en dos patas sin caerse, ante la mirada de varios transeúntes, quienes lo observan con asombro. Uno de los espectadores, incluso, aplaude al can cuando este pasa por su costado.

El video, que ya tiene cientos de reproducciones en las redes, ha generado varias reacciones por parte de los internautas, quienes lo calificaron como un gran ejemplo de superación y lección de vida para todas las personas que se ven impedidas de cumplir sus sueños o avanzar en la vida por algún problema.

Asimismo, lamentaron que el can se pasee solo por las calles, ya que, por su condición, está sujeto a muchos peligros que podrían acabar en una tragedia.

“Un verdadero guerrero de la vida, pase lo que pase está prohibido rendirse ante la vida”, escribió una página en Twitter tras compartir el video viral de la peculiar escena, que ha enternecido a cientos de usuarios en Facebook y las demás redes sociales.

Mira el video viral de Facebook: