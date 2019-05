Youtube viral: Policía da admirable lección a mujer por maltratar a su perro [VIDEO]

Una agente de la Policía de Argentina se ha hecho viral en Youtube y las demás redes sociales, durante las últimas horas, luego de que se difundiera un video en el que se le ve regañando a una mujer por maltratar a su perro.

La protagonista del video viral es Patricia Muñoz, una agente policial que se percató del cruel maltrato que sufría un perro en la localidad de San Francisco, en Buenos Aires, Argentina, y decidió encarar a la dueña del animal.

En las imágenes, que ya tienen miles de reproducciones en Youtube, Twitter y Facebook, se ve a la policía gritando a una mujer por tener a su perro atado, sin comida y en pésimas condiciones.

“Trata al animal como corresponde, me entendés lo que te digo… Estamos en el 2020 casi, no estamos en 1960, que se tenían a los animales atados y se morían de hambre.”, le grita la policía a la mujer, que solo atina a escucharla junto a sus hijos.

Pero eso no es todo, pues la mujer policía le da un extenso discurso en el que le aconseja cuidar al perro como si fuera un miembro más de su familia, increpándole que tiene dinero para lujos y otras cosas y no para los cuidados necesarios de su mascota.

“Suéltalo, ponle una madera, cuídalo, llámalo, ponle un cordón con tu teléfono y déjalo. Si se pierde hay gente como nosotras que va a venir y te va a llamar y te va a escribir, porque seguro que celular tienes, pero para el portón no tienes, para ir a castrarlo no tienes”, le recrimina la oficial de la policía.

Asimismo le advirtió que si no soltaba al perro y mejoraba sus condiciones de vida, llegaría con una orden de allanamiento hasta su casa para llevarse al can.

“No le hagas la vida tan de mierda al animal porque no pidió ser tu perro. Tú lo agarraste y tienes que ser responsable como con tus hijos”, expresa la oficial, agregando que el no contar con una buena condición económica no es excusa para tener el perro en malas condiciones, pues confiesa que ella tiene siete perros y que “muchas veces” no tiene para comer, pero que se esfuerza trabajando para alimentarlo a él y a su familia, ya que es su responsabilidad.

Horas más tarde, la mujer escribió un post en su cuenta de Facebook contando el desenlace que tuvo el perro.

Las imágenes han causado diversas reacciones en Youtube y las demás redes sociales, donde apoyan a la mujer policía por darle una gran lección a la mujer dueña de los perros.

Mira el video viral de Youtube:

